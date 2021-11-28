«يلا نرجع اللي فات».. أحمد سعد وأصالة يثيران فضول الجمهور

أثار مقطعى فيديو نشره كلًا من النجمة أصالة والنجم أحمد سعد عبر ستورى “انستجرام”، فضول جمهورهما بعدما ظهرا يغنيان أغاني قديمة، وعلقوا عليها “يلا نرجع اللي فات”.

وشارك كلا من “سعد وأصالة” مقطع فيديو عبر خاصية ستوري انستجرام وظهر “سعد” يغني أغنية “أكتر” للفنانة أصالة، بينما قامت الأخيرة بغناء “سألت نفسي” لأحمد سعد، مما أثار فضول الجمهور ما سبب هذا الفيديو وهل “يلا نرجع اللي فات” إشارة إلى عمل فني جديد.

وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية "منستغناش" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

ويقدم أحمد سعد في أغنية "منستغناش" لون الغناء العاطفى الدرامى، ويكشف من خلال الفيديو كليب عن حقيقة من يدعى أنه ملاك بلا أخطاء، ويصحح مفاهيم الحب والارتباط، واتخاذ القرار المناسب فى حالة الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب داخل أحد المطاعم الشهيرة واستغرق تصوير الكليب يومًا كاملًا، ودارت فكرته فى إطار بسيط وهو يعزف على آلة البيانو أثناء غنائه، وقام بأداء تمثيلى عبر به عن معنى وكلمات الأغنية.

وتعاون أحمد سعد في أغنية "منستغناش" مع كل من الشاعر الغنائي أمير العشماوي، والملحن الموسيقي محمود أنور والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج محمد البطيطى والأغنية من إنتاج شركة "مزيكا".

تقول كلمات الأغية:

هعود نفسى على بُعدَك منستغناش

حقيقى خسرت من وقتى وعمرى بلاش

وجه التوقيت أروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش

حاجات فى حياتى عديتها ومبحسبهاش

بشوفك فيها زى خيال وحد مجاش

وبتمنى أكون أقوى أكون أقوى ومتتعبناش

ملاك ده كلام يبان للناس

حقيقَتك باينه ف عيونى

اكمل ليه بأى أساس

فى غيرك ناس يحبونى

كلام فى كلام طلع أوهام

وخابت بعدها ظنونى

مكنش لا حب ولا عشرة مكنش الخير

ما بين إخلاصى واللى أنا شوفته فرق كبير

"هواك أنت قدرت أنساه"

ومن بعدك هكون أنا غير

مسبش لا سيرة ولا ذكرى تعيش بعديه

يا ريت من بدرى كان الغدر بان ف عنيه

ياما عاتبتوا وكبرتوا

لكن مطمرش فيه التقدير .