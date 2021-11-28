الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تترأس جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى حول تداعيات تغير المناخ

مجلس السلم والأمن
مجلس السلم والأمن الأفريقي

ترأس السفير محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول موضوع تداعيات تغير المناخ على حالة السلم والأمن في القارة، في إطار برنامج الرئاسة المصرية للمجلس خلال نوفمبر الجاري.

وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن مندوب مصر أكد خلال الجلسة على تزايد وطأة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن المائي والغذائي في دول القارة الأفريقية، بالرغم من محدودية الإسهام الأفريقي في تلك الأزمة عالميا، بما يقوض من جهود التنمية المستدامة في القارة، ويضاعف من التهديدات الأمنية التي تتعرض لها دولها في ظل دفع المجتمعات الهشة للنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية.

كما شدد السفير المصري على أهمية تضمين التهديدات الناتجة عن تغير المناخ في جهود الإنذار المبكر وفي جهود إعادة الإعمار وحفظ وبناء السلام، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول للحد من تهديدات التغير المناخي.

وأشار إلى محورية الدفع بأولويات القارة فيما يتعلق بدعم جهود التكيف وتوفير التمويل اللازم للدول وفقا للالتزامات الدولية في هذا الشأن، خاصة مع استضافة مصر للدورة ال٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ في شرم الشيخ في عام ٢٠٢٢.

أديس أبابا تغير المناخ مجلس السلم والأمن الأفريقي السلم والأمن الأمن الإفريقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

حقيقة توفير وظائف بشركة القاهرة لتكرير البترول براتب 6 آلاف جنيه

اشتراطات السعودية لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

عملية إبهار.. التفاصيل الكاملة لمشروع «التجلى الأعظم» فى سانت كاترين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

محطة تل أبيب

المزيد

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا

قيود صارمة وتدخل الشاباك: كيف تواجه إسرائيل "أوميكرون"؟