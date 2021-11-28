مصر تترأس جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى حول تداعيات تغير المناخ

ترأس السفير محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول موضوع تداعيات تغير المناخ على حالة السلم والأمن في القارة، في إطار برنامج الرئاسة المصرية للمجلس خلال نوفمبر الجاري.

وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن مندوب مصر أكد خلال الجلسة على تزايد وطأة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن المائي والغذائي في دول القارة الأفريقية، بالرغم من محدودية الإسهام الأفريقي في تلك الأزمة عالميا، بما يقوض من جهود التنمية المستدامة في القارة، ويضاعف من التهديدات الأمنية التي تتعرض لها دولها في ظل دفع المجتمعات الهشة للنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية.

كما شدد السفير المصري على أهمية تضمين التهديدات الناتجة عن تغير المناخ في جهود الإنذار المبكر وفي جهود إعادة الإعمار وحفظ وبناء السلام، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول للحد من تهديدات التغير المناخي.

وأشار إلى محورية الدفع بأولويات القارة فيما يتعلق بدعم جهود التكيف وتوفير التمويل اللازم للدول وفقا للالتزامات الدولية في هذا الشأن، خاصة مع استضافة مصر للدورة ال٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ في شرم الشيخ في عام ٢٠٢٢.