الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اشتراطات السعودية لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

المعتمرين
المعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اشتراطات استقبال المعتمرين من الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر.

وأوضحت الوزارة عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم السماح بدخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة بتأشيرة العمرة دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسى عليهم، بشرط أن يكون المعتمر حاصلًا على جرعتى لقاح فيروس كورونا داخل السعودية.

وأضافت الوزارة أن المعتمرين القادمين من خارجها والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعوا إلى الحجر المؤسسى داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسى داخل فنادق المملكة العربية السعودية يقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية وبعدها يتجة لأداء مناسك العمرة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول، وهم مصر، وأندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية  لمدة (5) أيام.

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية هذة القرارات مؤخرًا بناء على المتابعة المستمرة من جانبها للوضع الوبائى لفيروس كورونا ومستجداته، وما رفعته الجهات الصحية المختصة باستقرار الوضع الوبائى لفيروس كورونا بهذا الدول الست.

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