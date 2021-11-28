تصوير مشاهد «ذبح الاقباط» ضمن أحداث فيلم السرب غدًا

يواصل صناع فيلم السرب للنجم أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، غدًا تصوير مشاهده بمدينة مرسي مطروح.

وعلمت «الدستور» من مصادرها، أن المخرج يبدأ غدًا الإثنين، فى تصوير مشاهد ذبح الاقباط في مطروح، بتواجد عددٍ من الفنانين مثل “محمد ممدوح ودياب وآخرين”، وسيقوم بدور الاقباط ممثلين غير معروفين.

وقام جلال بتصوير العديد من المشاهد الخاصة بعمليات القوات المسلحة لاستهداف الجماعات الإرهابية التي فعلت هذا الحادث الاليم.

ويشهد الفيلم الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم بالشكل المهين الذي عرضه فيديو التنظيم الإرهابي والتخطيط لجمع المعلومات الدقيقة عن مواقعهم والهجوم بضربات جوية لنسور الجو المصري بعد اجتماع طارئ لقيادات مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات قليلة تم إطلاق السرب المقاتل وتنفيذ المهمة والعود بسلام، بالإضافة إلى الطائرات التي حملت بعض المقاتلين وإبرارهم بطريقة محترفة في عمق الأراضي الليبية وتنفيذ المهمة في دقائق معدودة وقتل العشرات من تلك الجماعات الظلامية.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير وقصي خولي ودياب ومنى زكي وهند صبري وعدد كبير من نجوم الشرف والفيلم من كتابة عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير وقصي خولي ودياب ومنى زكي وهند صبري وعدد كبير من نجوم الشرف والفيلم من كتابة عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.يشارك في بطولة الفيلم النجم أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير وقصي خولي ودياب ومنى زكي وهند صبري وعدد كبير من نجوم الشرف .