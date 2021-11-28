الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبوا 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بأسلوب المغافلة في الدقهلية

سقوط عصابة
سقوط عصابة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالدقهلية، وذلك في  إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان المنصورة - ميت غمر- الجمالية، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 وقائع وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما "سيئ النية" ، 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية" تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

الامن العام وزارة الداخلية محافظة الدقهلية البحث الجنائي سرقة السيارات سرق السيارات

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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