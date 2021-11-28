الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع الانتخابات الطلابية بكلية العلوم

جولة نائب رئيس جامعة
جولة نائب رئيس جامعة عين شمس

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، سير انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بكلية العلوم، والتي انطلقت صباح اليوم بكليات الجامعة.

وأكد سعود أن الانتخابات تتم في جو من الشفافية والنزاهة مما يتيح للطلاب الحرية الكاملة في التصويت واضعين في الاعتبار اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، لافتا إلى أن الانتخابات تجري في 4 كليات هي العلوم والألسن والبنات والآثار، أما باقي الكليات فانتهت الانتخابات بها بالتعيين أو بالتزكية.

وأضاف أن الانتخابات الطلابية تسير بصورة تليق باسم ومكانة جامعة عين شمس وطلابها المتميزين، وأن النتائج سوف يتم إعلانها أولاً بأول وبشفافية تامة وفقا لما تقره اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة ووزارة التعليم العالي.

يذكر أن الانتخابات الطلابية تجرى تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة ، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية ومحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية والطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

الانتخابات وزارة التعليم التعليم العالي كلية العلوم التجارة وزير التعليم مصطفي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة العليا للانتخابات صباح اللجنة العليا للانتخابات عين شمس شئون التعليم والطلاب

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