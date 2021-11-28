الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أعضاء مسابقة فاروق حسني للرسم يصوتون على الأعمال المرشحة

مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير "الرسم" التي تمنحها مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، اليوم الأحد 28 نوفمبر،  للاطلاع والتصويت علي الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة طبقاً لمعايير التقييم وهي الأصالة، الإبداع، القيمة الجمالية من حيث التكوين، و الألوان، التميز.

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

وتقدم 835 عملاً فنياً مقدمين من 418 متسابقا من 22 محافظة علي مستوي جمهورية مصر العربية، وتبلغ قيمة جائزة التصوير " الرسم "  100 ألف جنيه مقسمة كالتالي:
الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .
الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه .

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون


وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير " الرسم" كل من 
-الدكتورة / علية عبد الهادى - ( عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن  سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً)
- الدكتور / حسين الشابورى - ( فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى ) .
‏‎- الفنان / محمد عبله – فنان تشكيلى .
‏‎- الفنان / سمير فؤاد - فنان تشكيلي .  
‏‎- الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر – ( عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا - سابقًا ).

 

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

وسوف يتم التواصل مع الفنانين المتأهلين فقط للمرحلة قبل النهائية الفترة المقبلة و سيعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية.

ومن الجدير بالذكر، أنه كان قد تم فتح باب الاشتراك لجائزة التصوير " الرسم " عن طريق الموقع الالكتروني للمؤسسة فقط في الأول من سبتمبر الماضي وتم غلق باب الاشتراك في الأول من نوفمبر الحالي .

يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تقدمها مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، لدعم المواهب الشابة، والكشف عن المواهب الجدد، ورفع الذائقة الفنية، ونشر الفنون الجادة.

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون لجنة تحكيم مسابقة التصوير الرسم الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة فاروق حسني 835 عملا فنيا مقدمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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