جهود «الداخلية» في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف عن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة .

واسفرت الجهود عن ضبط 8449 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 8426 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 884 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 221 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1329 أرجيلة.

وفي نفس السياق، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك ضمن حملات أمنية خلال 24 ساعة.

وتمكنت الجهود من ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و44 قضية في مجال الأمن العام، و 313 قضية فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

وتم تنفيذ 225 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.