«رجالة في قسم الحريمي».. أشهر المهن التي اقتحمها الرجال

اقتحمت الكثير من النساء مجالات عديدة ظلت لفترة كبيرة حكرًا على الرجال، فأصبحن نشاهد سيدة تعمل بالنجارة أو المكيانيكا والحدادة فمعظمها أعمال تتطلب جسدًا قويًا، ولكن ظروف الحياة جعلتهن أكثر قوة.

ودائما ما تسعى الكثير من النساء للمساواة بكل شئ، فهو شعار رفعته الكثير من النساء في وجه الرجال، وبعيدًا عن مطالبات النساء استطاع العديد من الرجال أن يقتحمن مهن كانت تقتصر على النساء، بل وخطفوا القمة فيها أيضًا ففي السطور التالية نسلط الضوء على المهن التي امتهنها الرجال واستطاعوا أن يجذبوا الأنظار.

«رجالة في قسم الحريمي».. المهن الأكثر شيوعًا بين الرجال

هناك الكثير من المهن التي كانت تقتصر على النساء فقط، ففي هذه النقطة رفع الرجال شعار المساواة، فأصبحن نجد أشهر مصممي الأزياء من الرجال، الطباخين، مصففي الشعر والتجميل.

كما أن بعض المحال الخاص ببيع "الملابس اللانجري" تعتمد على الرجال في تسويق المنتجات، إيمانًا بأنهم يعرفون ما يريده الرجال خاصة بهذه المهنة.

«سيطرة رجالية على قائمة أشهر الطباخين»

جوردون رامزي:

جوردون رامزي:

فعلى سبيل المثال نجد أن أشهر الطباخين بالعالم رجل "جوردون رامزي" يلقب بالأسطورة في عالم الطهي، حيث يعتبر الطاهي البريطاني أحد أمهر الطباخين في العالم والأكثر شهرة ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتبر جوردون رامزي الشيف الوحيد في المملكة المتحدة، الذي حصل على 10 نجوم، بكافة المطاعم الخاصة به، حيث يسير رامزي بنظرية "العيت تأكل قبل الفم".

الشيف بوراك أوزدمير:

الشيف بوراك أوزدمير:

يعد الشيف بوراك من أكثر الطباخين شهرة في وقتنا الحالي، حيث تضم حسابته على مواقع التواصل الإجتماعي الملايين من أنحاء العالم، حيث استطاع أن يسلك طريقًا منفردًا بعالم الطبخ، من خلال البساطة في إعداد الطعام.

ورث بوراك مهنة الطبخ عن أبيه وجده، إذ بدأ في مزاولتها منذ أن كان عمره 16 عاماً، حيث تمتلك عائلة "بوراك" سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم باسطنبول.

سانجيف كابور:

سانجيف كابور:

يعد من أشهر الطهاه في العالم، عدا عن كونه طاهي هندي معروف إلى أنه كذلك رجل أعمال ومقدم تلفزيوني وكاتب سلسلة من كتب الطبخ، فقد أنشأ برامج تلفزيونية مثل "خانا خازانا" والتي يمكن اعتبارها أطول عروض الطهي التلفزيونية في آسيا.

«الرجال في عالم الأزياء.. نمبر وان»

تشارلز فريدريك.. أول مصمم أزياء حريمي في العالم

تشارلز فريدريك.

كما أن يعتبر أول مصمم أزياء في العالم من الرجال يدعى يُعتقد تشارلز فريدريك وورث، وهو أول مصمم أزياء في العالم، ولد عام 1826، حيث بدء بدار لتصميم المنسوجات وبعدها الأزياء.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، فأن ستة أسماء من أصل عشرة من أفضل مصممي الازياء في العالم رجال، حيث بدء بعضهم من الصفر.

«مصممي أزياء عرب وصلوا إلى العالمية والسبب ثقة النساء بهم»

لم يقف العرب مكبلين الايدي أمام "عقدة الخواجة" بعالم تصميم الأزياء، ففي عالمنا العربي هناك الكثير من مصممي الأزياء الذين استطاعوا أن يصلوا للعالمية.

إيلي صعب:

إيلي صعب:

يعتبر صعب، من مصممي الازياء الأشهر في عالمنا العربي، بل وصلت شهرتة للعالمية، فقد تمت دعوته إلى باريس لعرض موهبته في قسم الأزياء، وأصبح لاحقاً عضواً فيها في عام 2006.

صمم صعب للعديد من الفنانات حول العالم، وهن هالي بيري، كيت بلانشيت، جينيفر لوبيز، سكارليت جوهانسون، وإنجيلينا جولي.

زهير مراد:

زهير مراد:

صمم زهير مراد الأزياء لعدة فناناتٍ عالميات مثل ميلا كونيس، وسيلين ديون، وهايدي كلوم، وجيسيكا بيل، وفايث هيل، كما أطلق الفنان المبدع ماركة خاصة به للأزياء الجاهزة.

«مصممي الأزياء والتجميل.. يتمتعون باللمسة الجمالية والذوق الرفيع»

أوضحت دراسة نشرها موقع " Physiology" أن الرجال الذين يمتهنون مهن مثل تصميم الأزياء أو الديكور، أو يعملون بـصالونات التجميل" هم أشخاص يتمتعون بالذوق الرفيع.

كما أنهم يتمتعون بشخصية رومانسية، ولمسة جمالية، تختلف عن النساء، وذلك وفقًا لما أكدته الكثير من استطلاعات الرأي، حيث ترئ الكثير من النساء أن الرجال خاصة بعالم التجميل، أفضل من النساء، حيث يسعى الرجال لإخراج السيدة بأفضل زينة، فسر تألق الجال يكمن في إنعدام الغيرة التي قد تصيب الكثير من النساء العاملات بهذا المجال.

الجراحة التجميلية.. الرجال أشهر من النساء في هذا المجال

إذا أتيحت لك الفرصة للاختيار بين ذكر وأنثى للقيام بجراحة تجميلية لك، فمَن ستختارين؟ بالتأكيد ستميلين إلى الطبيب، فهو أكثر هدوءًا تحت الضغط من الطبيبة، ولهذا السبب تلجأ النساء إلى الأطباء عند إجراء العمليات التجميلية، وهذا يفسر أيضًا كثرة عددهم مقارنة بطبيبات التجميل.

اوليفيير دى فراهان:

اوليفيير دى فراهان:

يعتبر فراهان، الأب الروحي للفيلر والبوتكس، حيث اكتسب شهرتة بسبب نجاحة في هذا المجال بالتحديد، حيث أنه يقوم بشد الوجه بشكل أذهل الكثيرين، الأمر الذي جعله يتربع على عرش قائمة أفضل جراحي التجميل في العالم.

ايفو بيتانجي:

ايفو بيتانجي:

يعتبر الجراح البرازيلي أشهر الأطباء في هذا المجال، حيث يعتبر الأب الروحي لأطباء التجميل في العالم، الأمر الذي جعله يتصدر قائمة أشهر حراحي التجميل في العالم.

خوسي جوري:

خوسي جوري:

يعتبر جوري من جراحي التجميل المميزين، فالأرجنتيني استطاع أن أن يدخل قائمة الأفضل بسبب قدرته في إنجاز أكثر من عشرة ألاف عملية تجميل ناجحة.

لماذا ينجذب النساء للرجال في هذه المهن؟

بتسأل البعض ما السبب في شهرة الرجال في هذه المهن؟، والأجابة بكل بساطة هو سيطرتهم على عقول الكثير من النساء، الأمر الذي جعلهم ينجذلن إليهم.

في هذا الصدد، قالت وفاء عبد الحميد، 38 عام ربة منزل، أن الرجال سواء بمهن تفصيل الأزياء، أو الطبخ، أكثر مهارة من النساء، حيث أنهم دائمًا يبدعون خوفًا من الفشل.

وأضافت وفاء، أن الكثير من الرجال يدخلون هذه المجالات بشغف وحب، الأمر الذي يجعلهم دائمًا متفوقين فيها، مقارنة بالنساء التي تأخذ المهنة سوى كانت الطبخ أو تفصيل الأزياء كأحد واجبات المنزل.

«أكل الرجالة أحسن من الشيفات الستات».. هكذا علقت إسراء محمد، 24 عام، موظفة، أن الرجال ي المطبخ دائمًا ما يسعون إلى تحقيق الأفضل، على عكس النساء الذين يرون أن المطبخ من الاماكن التي لابد من زيارتها يوميًا.

ونوهت إسراء، أن الرجال في مجال تصميم الازياء أكثر تفوقًا من النساء، مؤكدة أن تصميم الأزياء الحريمي علي يد "مصمم رجالي" يضيف لمسة فريدة ومختلفة، حيث انه يصممه كما يود ان يراه، لذا فهم الأفضل دائمًا في هذا المجال مقارنة بالنساء.

وبحسب قائمة فوركس نيوز لأعلى 10 طهاة أجرًا، نجد أن هناك امرأتان فقط استطاعتا دخول القائمة التي يهيمن عليها الذكور، والسبب هو ثقة الأخرين بهم، فلم يكتسبوا هذه الشهرة من فراغ، فالسبب فيها هو تميزهم بالطبخ الذي جعلهم يسيطرون على هذه القائمةز

دراسة تؤكد.. الرجال الأفضل دائمًا بوظائف النساء

كشف بحث نشر بموقع " bentley" ، تفيد بأن الرجال الأفضل في وظائف الخاصة بالنساء، حيث استند البحث على عدد من استطلاعات الرأي حيث كشف أن أكثر من 70% من النساء يفضلون الذهاب للرجال بمهن الملابس وتصفيف الشعر.

فيما رأي البعض، أن الأطعمة التي يقدمها الرجال سواء بالمحال او الشارع، اشهي مقارنة بغيرهم من الشيفات النساء.

ولم يعد دخول الرجال إلى المطبخ حدثا جديدا بل أصبح توجها عالميا فرض نفسه بسبب الكثير من العوامل أخرها فيروس كورونا والذي تسبب في مكو الرجال بالمنزل، فلم يجدوا سوى المطبخ لإخراج موهبتهم التي كانت مدونة.

ففي تقرير نشرته مجلة "التايم الأمريكية" أن دخول الرجال للمطبخ يساهم في زيادة ثقتهم بنفسهم، فضلًا عن زيادة جاذبيتهم.

كما أن مصممى ديكورات المطابخ أصبحوا يضعون فى اعتبارهم تفضيلات الرجال فى التصميم الذين يميلون للمطابخ المفتوحة والأوانى الكبيرة والشوايات المتنوعة الأحجام والسكاكين البارزة فى واجهة التصميم.

للاطلاع على الدراسة الضغط على هذا الرابط:

https://www.bentley.edu/news/are-men-really-better-suited-success-women