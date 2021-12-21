«فلاش باك».. سهير البابلي تكشف عن أمنيتها بعد الاعتزال

قررت الفنانة الراحلة سهير البابلي الاعتزال وارتداء الحجاب، ولكنها قررت الظهور من جديد بعد شهرين، خلال برنامج تلفزيوني "إدلل عيني" الذي قدمته الإعلامية اللبنانية ليليان أندراوس، وحكت فيه عن علاقتها بالفنانات.

قالت «البابلي» إنه وصلها تليفونات عديدة ترفض ظهورها: "إزاي تطلعي بعينك وبقك، لكن استخرت ربنا واستشرت وجيت بعون الله"، كاشفة عن علاقتها بالفنانة شادية بعد الاعتزال، وقالت حينها: «لسه بنشوف بعض، وبنحب بعض وهي بتنصحني في الله وأنا باسمع، وكذلك السيدة الحلوة سهير رمزي ومامتها درية من أعز أصدقائي لما كنا فنانين، وأنا وسحر حمدي وهناء ثروت وزيزي مصطفى وشمس البارودي وغيرهم من خارج الوسط الفني، بنروح مكة مع بعض، وده إخاء في الله وليس لغرض».

كما تحدثت في البرنامج عن الحجاب، ونصحت الفنانات الشابات التمهل، خاصة وأنها تراهن متسرعات على "أكل العيش" والثراء وامتلاك القصور والفلل، متابعة: "دي ظاهرة عجيبة قوي".

وعبرت «البابلي» حينها، عن سعادتها واتجهاها للاعتزال: "أنا اخترت طريق حلو قوي بالنسبة لي، لم أكن أعرف حاجة عن ديني، عارفة بس الصلاة والحج، وكنت بصاحب أي حد أو أروح بلده قبل ما أدخل المسرح، وده خلاني اتجت لقراءة الدين".

وعبرت عن سعادتها بأزدياء محبيها بعدما قررت ارتداء الحجاب "محبيني كتروا بعد اعتزالي الفن، الناس حبتني أكتر في الآخر".

وتمنت أن يكون لها محطة تلفزيونية وهي و"الأخوات" المعتزلات "احنا ناس محتاجين لكلمة من أخت معتزلة، وأخت متدينة تقول لنا الإيمان والنصائح".

من هي سهير البابلي؟

يذكر أن ولدت سهير في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة. عملت في المسرح، وقدمت مسرحية «شمشون وجليلة» ومسرحية «سليمان الحلبي»، ولمعت في مسرحيات «مدرسة المشاغبين»، و«نرجس»، و«ريا وسكينة»، و«على الرصيف»، و«نص أنا ونص أنت»، و«الدخول بالملابس الرسمية»، و«عطية الإرهابية».

وفي التلفزيون لمعت بمسلسل «بكيزة وزغلول».

وتوفيت «البابلي» 21/9/2021، عن عمر يناهز 86 عامًا، إثر معاناة صحية.