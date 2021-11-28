الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عوامل تمكن الأم من الحصول على رضاعة طبيعية ناجحة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعاني الكثير من الأمهات اللواتي يخضن تجربة الولادة حديثًا، من صعوبة في إرضاع أطفالهم الصغار، لعل أبرز هذه الأسباب عدم وجود لبن كاف لدى الأم لكي ترضع صغيرها، وعندما ترتفع أصوات الرضيع بالبكاء بسبب الجوع، يرق قلب الأم وتلجأ إلى الألبان الصناعية، كي تسد جوع طفلها الصغير.

لكن عزيزتي قبل أن تلجأين إلى هذا الحل، هناك عدد من المحاولات التي يجب أن تقومي بها في سبيل إدرار اللبن الخاص بك، الذي هو بالطبع أفضل بكثير، ونرصد هذه المحاولات في السطور التالية بحسب موقع jamelatalalam.

الشوفان:

إنها النصيحة الأولى التي يوصي بها الأطباء في أوروبا للأم التي وضعت طفلها حديثًا، وذلك لما يحتوي عليه الشوفان من معادن وفيتامينات، وكمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تمكن الطفل من الوصول إلى مرحلة الشبع والنوم بسلام.

المكسرات:

تضم المكسرات على مختلف أنواعها عدد كبير من البروتينات والزيوت الصحية المشبعة، ولكن شريطة أن تكون في صورتها الأصلية من غير إضافة الأملاح إليها، حيث إنها تعتبر وهي في صورتها الأولى، أحد أفضل الأطعمة التي تساهم في زيادة حليب الأم.

الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية، في مقدمتها الجرجير من أكثر العوامل التي تساعدك على إدرار الحليب، وتساهم بشكل فعال في تقديم الفائدة لكي ولطفلك لما بها من ألياف وفتياميتات ومعادن، إضافة إلى حمض الفوليك المهم لكي ولطفلك.

استشارة للرضاعة الطبيعية:

وأخيرًا إذا ما بائت جميع المحاولات الأخرى بالفشل أو لم تتمكن من القيام بها لسبب أو لآخر هنا لا بدّ من استشارة استشاري رضاعة، فهو يساعدك من خلال التمرينات والتدخل بالأدوية في أحيان أخرى من الحصول على قدر كافي من اللبن لإشباع طفلك الصغير، وهؤلاء الاستشاريين أصبحوا منتشرين في كل مكان، وهدفهم الأساسي الوصول بالأم إلى تجربة رضاعة طبيعية آمنة.

الرضاعة الطبيعية الام المرضعة ادار اللبن الطفل الرضيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

بدء عزاء المستشار جلال إبراهيم بنادي الزمالك (صور)

الصحة: لم نرصد أي حالات بمتحور «أوميكرون» الجديد فى مصر

ننشر أقوال ضحايا تشكيل عصابة تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

صور

وفد من الأهلي يقدم واجب العزاء في وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

محطة تل أبيب

المزيد

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا

قيود صارمة وتدخل الشاباك: كيف تواجه إسرائيل "أوميكرون"؟

الرئيس الإسرائيلي يدخل إلى الحرم الإبراهيمي للاحتفال بـ«عيد حانوكا» (صور)