عوامل تمكن الأم من الحصول على رضاعة طبيعية ناجحة

تعاني الكثير من الأمهات اللواتي يخضن تجربة الولادة حديثًا، من صعوبة في إرضاع أطفالهم الصغار، لعل أبرز هذه الأسباب عدم وجود لبن كاف لدى الأم لكي ترضع صغيرها، وعندما ترتفع أصوات الرضيع بالبكاء بسبب الجوع، يرق قلب الأم وتلجأ إلى الألبان الصناعية، كي تسد جوع طفلها الصغير.

لكن عزيزتي قبل أن تلجأين إلى هذا الحل، هناك عدد من المحاولات التي يجب أن تقومي بها في سبيل إدرار اللبن الخاص بك، الذي هو بالطبع أفضل بكثير، ونرصد هذه المحاولات في السطور التالية بحسب موقع jamelatalalam.

الشوفان:

إنها النصيحة الأولى التي يوصي بها الأطباء في أوروبا للأم التي وضعت طفلها حديثًا، وذلك لما يحتوي عليه الشوفان من معادن وفيتامينات، وكمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تمكن الطفل من الوصول إلى مرحلة الشبع والنوم بسلام.

المكسرات:

تضم المكسرات على مختلف أنواعها عدد كبير من البروتينات والزيوت الصحية المشبعة، ولكن شريطة أن تكون في صورتها الأصلية من غير إضافة الأملاح إليها، حيث إنها تعتبر وهي في صورتها الأولى، أحد أفضل الأطعمة التي تساهم في زيادة حليب الأم.

الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية، في مقدمتها الجرجير من أكثر العوامل التي تساعدك على إدرار الحليب، وتساهم بشكل فعال في تقديم الفائدة لكي ولطفلك لما بها من ألياف وفتياميتات ومعادن، إضافة إلى حمض الفوليك المهم لكي ولطفلك.

استشارة للرضاعة الطبيعية:

وأخيرًا إذا ما بائت جميع المحاولات الأخرى بالفشل أو لم تتمكن من القيام بها لسبب أو لآخر هنا لا بدّ من استشارة استشاري رضاعة، فهو يساعدك من خلال التمرينات والتدخل بالأدوية في أحيان أخرى من الحصول على قدر كافي من اللبن لإشباع طفلك الصغير، وهؤلاء الاستشاريين أصبحوا منتشرين في كل مكان، وهدفهم الأساسي الوصول بالأم إلى تجربة رضاعة طبيعية آمنة.