للفحص.. إرسال بفحص 4 طرب حشيش ضبطت مع سائق بالتبين للمعمل الكيميائى

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، إرسال عينة من 4 طرب حشيش مضبوطة مع سائق، في منطقة التبين، إلى المعمل الكيميائي للفحص.

وكانت قوة أمنية من إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بقيادة الرائد محمد عبد المنعم، قد تمكنت من القبض علي سائق "توكتوك" قبل ترويج 4 طرب حشيش حال مروره بكمين التبين بمحافظة القاهرة.

- تفاصيل الواقعة

كانت قد وردت معلومات للرائد محمد عبد المنعم، ضابط مباحث الطرق والمنافذ المعين، بقيام "م.ح"، 30 سنة، سائق توك توك ومقيم بعرب غنيم بمدينة حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم حال مروره بكمين التبين مستقلا مركبة "توكتوك"، وبتفتيشه عثر بحوزته على "4 طرب حشيش وزنت 400 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بمدينة حلوان محل سكنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.