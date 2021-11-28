الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القاهرة السينمائى» يلغى عرض فيلم «ذاكرة» للمرة الثانية بسبب مشاكل تقنية

فيلم ذاكرة
فيلم ذاكرة

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلغاء عرض الفيلم الروائي "ذاكرة" لوجود مشاكل تقنية في الفيلم للمرة الثانية على التوالي، بعد إلغاء عرضه أمس، حيث كان من المقرر عرض الفيلم اليوم في المسرح الكبير بدار الأوبرا. 

وكان من المفترض أن يشارك الفيلم الروائي "ذاكرة" لأول مرة في الدول العربية وشمال إفريقيا، ضمن قسم العروض الخاصة، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «ذاكرة»

فيلم "ذاكرة" من إخراج أبيتشاتبونج ويرازيثاكول، ومن إنتاج عدة دول هي كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، ولغته الأصلية هي الإسبانية والإنجليزية.

وتدور أحداث الفيلم عن جيسيكا التي لم تعد قادرة على النوم بعد أن أذهلها دوي قوي عند الفجر، فجيسيكا الاسكتلاندية المسافرة إلى كولومبيا تبدأ في رحلة بحث عن كنه هذا الصوت الغريب.

الفيلم حاصل على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان، ويعد أحد أكثر الأفلام شاعرية وهدوءًا لهذا العام بفكرة شديدة التميز، وتعتمد على استخدام جماليات السينما إلى حدها الأقصى، يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.

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