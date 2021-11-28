اليوم.. عرض «رجل بلا وطن» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "رجل بلا وطن"، ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "رجل بلا وطن" من إخراج مصطفى سروار فاروقي، وإنتاج عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش، أستراليا.

تدور أحداثه حول نافين الشاب الآسيوي، الذي لا يستطيع الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أو ديانته أو جذور عائلته، رحلة معقدة حين يقوده قدره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن وطن وحب وأمان لتنتهي رحلته نهاية مأساوية.

"رجل بلا وطن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 101 دقيقة، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في الساعة الـ 6:30 مساء في المسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، فيما سيكون عرضه الثاني غدا الاثنين في الساعة الـ 6:30 بسينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

ويعرض اليوم ايضا الفيلم المنتظر لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "أخوات" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أخوات" من إخراج دينا دوما، وإنتاج مقدونيا الشمالية، وكوسوفو، والجبل الأسود، والفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرجة دينا دوما، حيث تستكشف أحداث الفيلم، روابط الصداقة التي تربط بين فتاتين في مرحلة المراهقة، بينما يتخطين سن الطفولة إلى الشباب في عصر انتشرت فيه منصات التواصل الاجتماعي.

ويعرض اليوم الفيلم الروائي "ذاكرة" لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، ضمن قسم العروض الخاصة، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ذاكرة" من إخراج أبيتشاتبونج ويرازيثاكول، ومن إنتاج عدة دول هي كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، ولغته الأصلية هي الإسبانية والإنجليزية.



