بريطانيا تطلق عملة جديدة احتفالا باليوبيل البلاتينى لجلوس الملكة إليزابيث

أعلنت بريطانيا اليوم، الأحد، إطلاق عملة معدنية جديدة فئة 50 بنسا، وذلك احتفالا باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش العام المقبل، وفقا لما قالته دار سك العملة الملكية وبحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وتابعت دار السك المكلية: العملة المعدنية ستحتوي على الرقم 70، الذي يمثل عدد سنوات حكم الملكة في عام 2022.

ووفقا للوكالة الايطالية فقد وافقت الملكة على التصميم الخاص بالعملية، حيث هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بحدث ملكي على الحافة الخارجية لعملة من فئة 50 بنسا.

يأتي هذا فيما أبلغت الملكة اليزابيث الثانية، عائلتها أنها تشعر بتحسن كبير وتتطلع إلى استضافة بقية أفراد العائلة المالكة في ساندرينجهام في عيد الميلاد هذا العام، وفقًا للتقارير.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تزايدت المخاوف بشأن صحة الملكة مؤخرًا بعد أن ألغت عددًا من الارتباطات التي تضمنت عدم حضور حفل إحياء ذكرى ضحايا الحروب الاولى والثانية والصراعات التي تلتها للمرة الأولى منذ 22 عامًا بسبب إصابة في الظهر.

وقال قصر باكنجهام إنها اتخذت قرارها بعدم حضور القداس في النصب التذكاري في لندن بأسف شديد وشعرت بخيبة أمل لعدم حضورها الحدث.

وأمضت الملكة ليلة في المستشفى في وقت سابق بسبب حالة صحية غير مؤكدة وأجرت العديد من الفحوصات الأولية قبل أن يطلب منها الأطباء بعد ذلك للراحة في المنزل.

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، السبب وراء رفض الأمير تشارلز التنازل عن العرش لنجله الأكبر الأمير ويليام.

وقالت الصحيفة، إن تشارلز سيلتزم بالتقاليد الملكية واعتلاء العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية لتجنيب نجله الأكبر الأمير ويليام عبء الواجب الملكي لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه قال كبير الخدم الملكي السابق جرانت هارولد: “لقد طرح علي هذا السؤال عدة مرات من قبل العديد من الأصدقاء، وهو هل من الممكن أن يقرر الأمير تشارلز عدم تولي منصب الملك ويتنحى وترك العرش للأمير ويليام؟، أعتقد في الواقع أننا لن نرى ذلك يحدث لأن الأمير تشارلز تقليدي للغاية”.