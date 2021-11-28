بعد جائزة فاتن حمامة.. عفاف شعيب لـ كريم عبد العزيز: تستحق كل خير

أعربت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، عن سعادتها لتكريم الفنان كريم عبد العزيز، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، بجائزة فاتن حمامة للتميز، متابعًة: "كريم عبد العزيز فنان كبير ومحترم ومحبوب ويستحق الجائزة، وكل خير".

وتابعت شعيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "نيللي ممثلة تاريخ طويل من الفوازير والأعمال النجاحة ومن حقها الجائزة، وهو تقدير لتعبها وشقاها في المجال الفني".

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان كريم عبد العزيز، قال عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "جائزه التميز التي تحمل اسم الراحلة العظيمه فاتن حمامة من مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته 43.. شكرا إدارة المهرجان.. شكرا الموهوبة مني زكي. شكرًا الجمهور الحبيب".

الفنان كريم عبد العزيز

يذكر أن النجم كريم عبدالعزيز تلقى جائزة فاتن حمامة للتميز خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي من النجمة منى زكي، وقال أثناء استلامه الجائزة من زميلته منى زكي: «مكنش ينفع حد يقدملي جائزة تكريمي غير منى زكي»، لافتا إلى أنه سعيد بسبب تسلمه الجائزة من منى زكي التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية كان أولها في مشواره «اضحك الصورة تطلع حلوة» مع الراحل أحمد زكي والراحلة سناء جميل، كما تعاونا معا في فيلم «أبوعلي» الذي حقق إيردات كبيرة في شباك التذاكر وقت عرضه.

وخلال تسلمه جائزة تكريمه مازح كريم عبدالعزيز الحضور معبرا عن توتره أمام ضيوف حفل الافتتاح: «القعدة تحت أرحم بكتير من الوقوف هنا» .

النجم كريم عبدالعزيز هو نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ولذلك فإن العمل في المجال الفنى لم يكن أمرا غريبا عليه، إذ إنه عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، وعمله في الفن لم يقتصر على السينما والتليفزيون فقط، إنما وقف على خشبة المسرح، ورغم أنه مقل في الظهور في الأعمال التليفزيونية إلا أن أعماله كانت ناجحة آخرها مسلسل «الاختيار 2» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بحسب بيان صادر عن المهرجان بمناسبة تكريمه.