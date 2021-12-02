«عامين على الجائحة».. 8 إجراءات حكومية للوقاية من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

عامين مضوا منذ انطلاق جائحة كورونا لتغزو العالم، وبدأت الدول والحكومات فى تفعيل إجراءاتها لحماية مواطنيها وتقليل نسب التفشي، كان منها غلق المجالات الجوية والبحرية لمنع وصول الوافدين الحاملين للعدوى إليها وإجراءات احترازية منها حظر التجول وغلق المدارس وغيرها.

وخلال عمر الفيروس عكف العلماء والباحثين على الوصول لتركيبة لقاح أو مصل قادر على مجابهة الوباء، وفي 2021 بدأت الدول فى التعايش بشكل شبه طبيعي بعد الوصول لأكثر من لقاح فعال وتطعيم المواطنين بمختلف الأعمار والفئات.

عالم انتشار اوبئة : أوميكرون ظهر بسبب إساءة توزيع اللقاحات

بالتوازي كان الفيروس يطور من نفسه بشكل ذكي وسريع ليقهر كافة الجهود المبذولة ضده، فوجدنا ظهور أكثر من سلالة وطفرة مثل متحور دلتا و دلتا بلس، وأخيرًا « أوميكرون».

ووفقًا للدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، فإن السبب وراء ظهور متحور جديد لفيروس كورونا كل فترة هوالتوزيع غير العادل للقاحات كورونا، فعلى الرغم من تشديد منظمة الصحة العالمية على الحكومات وشركات إنتاج اللقاح لتوزيعه على الدول النامية والفقيرة طبقًا لاتفاقية " كوڤاكس " إلا أنهم لم يلتزموا بالتوزيع، واثباتًا لذلك فإن المتحور الجديد لكورونا ظهر في جنوب أفريقيا، وهناك عجز في اللقاحات لدى هذه الدول.

أما عن الشائعات المنتشرة أن الدول ستتوقف في التلقيح لحين الوصول لتركيبة تصلح لمواجهة المتحور، قال عنان، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن دول العالم أجمع تعمل على تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين لاكتساب مناعة القطيع، لافتا إلى أن اللقاحات تعمل على تعزيز مناعة الجسم لمواجهة الفيروس، وجميع اللقاحات التي ظهرت واعتمدتها منظمة الصحة العالمية لها قدرة على مواجهة الفيروس وتحوراتها التي ظهرت وكان أهمها «دلتا بلس» و«دلتا» ولكن المتحور الجديد لكورونا سيعيد ترتيب المشهد إذا ثبت قلة فعالية اللقاحات أمامه، وسيتم إعادة برمجة اللقاحات وليس عمل لقاح جديد من البداية لكن لن تتوقف.

متحور شديد التفشي

حسب ما أورده موقع «ساينس ألرت» المختص برصد الأخبار العلمية، فقد تصاعد الإصابات اليومية بالفيروس المستجد في جنوب أفريقيا منذ أبلغت عن رصد المتحورة الجديدة؛ إذ بلغ عدد الإصابات اليومية في البلاد 1200 حالة يوم الأربعا،ء ما يعد ارتفاعا ملحوظًا بعد أن كانت بالكاد تكسر حاجز الـ100 حالة يوميًا أول الشهر الجاري.

وقبل الكشف عن المتحور الجديد، توقعت السلطات بجنوب أفريقيا أن هناك موجة رابعة ستضرب جنوب إفريقيا، تبدأ في منتصف ديسمبر تقريبًا مدعومة بالسفر قبل موسم الأعياد كباقي دول العالم .

من جهة أخرى قال المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا (NICD) الذي تديره الحكومة إنه تم تسجيل 22 حالة إيجابية لمتغير _المعروف بأميكرون _ B.1.1.529 في الدولة بعد التسلسل الجيني، حتى الأربعاء، فيما أكدت مصادر إعلامية ارتفاع عدد الحالات المرصودة إلى 77 حالة.

إجراءات الحكومة لمواجهة المتحور

في هذه السياق، وضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه هناك مسح جيني لكل المصابين بكورونا حاليًا للوصول باي حالات مصابة بالمتحور والتعامل معها بشكل مختلف وتغيير بروتوكول اللقاح .

وأكمل ان القيادة السياسية ومجلس الوزارء يتابع بشكل مستمر مأمونية الوضع الصحي في مصر بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة،وكان أول تلك الاجراءات اغلاق الطيران بين مصر وجنوب افريقيا.

كما أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بعد أنها ستستغرق عدة أسابيع لمعرفة تأثير وفاعلية اللقاحات على النسخة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تم رصدها في جنوب أفريقيا كما أنها ليس لديها تعليق في الوقت الحالي على قيود السفر التي تفرضها بعض السلطات على دول جنوب القارة الأفريقية المرتبطة بهذه السلالة المتحورة، وأنه سوف يكون هناك اجتماع آخر للجنة الفنية التابعة للمنظمة لمناقشة إن كان هذا التحور يحتاج إلى إجراءات خاصة أم لا يزال يحتاج إلى مزيد من الأبحاث لدراسة التسلسل الجيني لهذا المتحور.

وفيما يلي بعد الاجراءات التي اتخذتها مصر لتحجيم الخطر، ومنع تسلل المتحور الجديد مع المسافرين إليها وهي:

1- إجراء تحليل ID NOW للقادمين من دول متحور كورونا الجديد فور الوصول

2- حجر منزلي وعمل تحليل PCR نهاية فترة العزل وتسليمهم للحجر الصحي فور وصول الطائرة دون استثناءات

3- حال سلبية المسحة يتم العزل الذاتي لمدة 7 أيام ولا يسمح بخروجهم إلا بعد عمل PCr بنتيجة سلبية

4- استكمال المتابعة لمدة 7 أيام آخرى بعد التأكد من سلبية المسحة الأولى

فى حال إيجابية مسحة ID NOW..

5- إعادة الحالات الأجنبية لبلادها حال إيجابية المسحة

6- إحالة المصريين لمستشفيات الحميات حال إيجابية المسحة

7- إنزال أطقم السفن غير الحاملين شهادات التطعيم الخاصة بكورونا أو تحليل PCR

8- يسمح بدخوله الأراضي المصرية حال سلبية الاختبار السريع وتحليل الـPCR