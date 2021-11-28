إيطاليا: 90 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 90 وفاة و12877 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 133627، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4.99 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 51 وفاة و13686 إصابة بالفيروس.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وعلى صعيد آخر ، أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، عن تسجيله أول إصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد.

وذكر المعهد، في بيان، إنه تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو من عينة إيجابية لمريض قادم من موزمبيق.

وأوضح البيان أن الشخص المصاب وأفراد عائلته الذين تخالط معهم في "حالة صحية جيدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن أنها سجلت، 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 51 وفاة في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 12877 إصابة من 13686.

وسجلت إيطاليا 133627 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي الوباء بها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 4.99 مليون إصابة إلى الآن.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابًا.