الكويت تدعو مواطنيها لتجنب السفر «إلا للضرورة» لهذه الدول

دعت الحكومة الكويتية، المواطنين لتجنب السفر فـي الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت فيها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوقفت الكويت بوقت سابق من اليوم الرحلات الجوية مع 9 دول أفريقية بسبب المتحور الجديد "أوميكرون" الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب أفريقيا.

وأشار مركز التواصل الحكومي في الكويت إلى أن الدول التي تشملها القرارات، هي "جنوب أفريقيا- ناميبيا- بوتسوانا-زيمبابوي- موزمبيق- ليسوتو- إسواتيني- زامبيا- مالاوي".

كما قرر مجلس الوزراء بالكويت، تطبيق الحجر المؤسسي، 7 أيام، على المواطنين القادمين من تلك الدول، مع إجراء فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس.

كما دعت الحكومة، المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن، إلا في حالات الضرورة، وخاصة إلى الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.

واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.

واعتبرت حكومة جنوب إفريقيا القرارات "متسرّعة". وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدّاً".