الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تراجع آخر مراحل تطوير مستشفى صدر طنطا

صحة الغربية
صحة الغربية

شكل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لجنة مكبرة برئاسة الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، لمتابعة تطوير مستشفي صدر طنطا ومدى جاهزيتها.

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صحة الغربية

ضمت اللجنة مدير إدارة التمريض، مدير إدارة الصيانة، مسئول الشراء الموحد بالمديرية، ومدير المشتريات بالمديرية وإدارة التخطيط بالمديرية، للوقوف على  التحديات وكيفية معالجتها ودور المشاركة المجتمعية في المساهمة الفعالة في الانتهاء من تطوير المستشفى وتوفير الأجهزة حسب الأولويات، والانتهاء من تركيب الأسانسيرات وتطوير سكن الأطباء وقاعة الاجتماعات الخاصة بالزمالة والتغلب على التحديات في أقرب وقت لاستلامها.

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صحة الغربية

وقامت اللجنة، أمس السبت، بالمرور على أقسام المستشفى المختلفة، للتأكد من توفر المستلزمات والواقيات، والأدوية واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية، واتباع أحدث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، لمواجهة الموجه الرابعة ، ومتابعة سير العمل وتوافر الطاقم الطبي. 

كما اجتمع الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجى بالمديرية، بجميع العاملين للحث على كيفية التغلب على الصعاب والتحديات، والعمل بروح الفريق وإظهار الإيجابيات والاستغلال الأمثل  لجميع الموارد المتاحة وتوظيف الجميع فى الأعمال المناسبة وذلك لتطوير المنظومة الصحية، موجهًا بتطوير منظومة التعليم المستمر وورش العمل والدورات التدريبية للطاقم الطبي.

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صحة الغربية

وفي وقت سابق، قام اللجنة برئاسة شيحة، بالمرور علي مستشفي حميات طنطا، للوقوف علي التحديات وكيفية معالجتها والتأكد من توفر المستلزمات والواقيات والأدوية واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية واتباع أحدث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا ومواجهة الموجة الرابعة ودور المشاركة المجتمعية في زيادة عدد أسرة العناية المتوسطة بتوفير المونيتورات اللازمة وتوفير عدد كاف من مكثفات الأكسجين.

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صحة الغربية

والتقت اللجنة جميع العاملين للحث على كيفية التغلب على الصعاب والتحديات والعمل بروح الفريق وإظهار الإيجابيات والاستغلال الأمثل  لجميع الموارد المتاحة، وتوظيف الجميع في الأعمال المناسبة، وذلك لتطوير المنظومة الصحية.

وتم التأكيد على زيادة ورش العمل والدورات التدريبية، وتوفير أعداد من متدربي الزمالة، وتم التأكيد على فحص جميع الأجهزه المعطلة، ووعدت مدير إدارة المعامل بتوفير جهاز قياس غازات الدم الغير متوفر، وتم التنبيه من استكمال باقي أعمال الصيانة والكهرباء خلال الفترة القادمة وبأسرع ما يمكن.

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صحة الغربية

وفي نهاية اللقاء تم الثناء على الجميع، وبذل مزيد من الجهد وعلى فريق العلاقات العامة، وإبراز كل إيجابيات المستشفى وإظهارها للمجتمع على المجهود المبذول من الطواقم الطبية.

مديرية الصحة بالغربية تراجع اخر مراحل تطوير مستشفى صدر طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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