كيف تواجه الدولة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم إقرار مجموعة من التدابير الاحترازية الجديدة، بشأن مواجهة التحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار التقارير المتعلقة بمتحوّر كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون.

يأتي على رأس التدابير الاحترازية التي اتخذتها مصر، وقف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يجعل المتحور الجديد خطيرًا هو أنه يحتوي على طفرات جينية أكثر مقارنة بالتحورات السابقة»، موضحة أنه حتى الآن يجرى دراسة إن كانت المناعة المكتسبة جراء اللقاحات مفيدة في مواجهة المتحور الجديد من كورونا

في السياق، الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أوضح أنه جرى العمل على رفع الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية، لاسيما مستشفيات الحجر الصحي.

أضاف عبد الغفار أن هناك استعدادات لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا، إذ تأهب الحجر الصحي الخاص في كل من المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر، لافتًا إلى أن يجرى تتبع القادمين إلى مصر والتأكد من مدى وجود أية إصابات محتملة بين القادمين أو المسافرين.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي أنه من المؤكد من ناحية البيولوجيا ظهور فيروس جديد في المستقبل، لن تكون البشرية قادرة على احتوائه.

أضافت الصحة العالمية أنه على الرغم من أن اللقاحات تنقذ أرواحا، هي لا توقف انتقال الفيروس، ولذلك على كل دولة أن تواصل استخدام كل الأدوات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجراءات الاجتماعية مع الاختبارات والعلاج واللقاحات.

فيما أكد مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوّراته الجديدة هي اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لاسيما في الأماكن العامة ووسائل المواصلات.

أوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه علميًا فإن الفيروس سيستمر في التحور وانتشار سلالات جديدة من نفس الفيروس، وذلك لأنه يعمل على مواجهة اللقاح أو الاجسام المضادة ويحاول أن يتغلب عليها، ومن ثم يظهر على هيئة متحور جديد ربما الأسرع انتشارًا أو الأكثر شراسةً.