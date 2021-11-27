السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإرياني»: الحوثيون زرعوا ألغاما وعبوات ناسفة بمساجد اليمن

وزير الاعلام اليمني
وزير الاعلام اليمني

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء السبت، عن زرع جماعة الحوثيين عبوات ناسفة وألغام في المساجد اليمنية.

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وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”: "المشاهد التي وثقتها الهندسة العسكرية، لتفكيك شبكة ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داخل مسجد (الحي القيوم) بقرية القضيبة المحررة مؤخرا بمديرية حيس، يكشف مستوى إجرامها ووحشيتها، وتنصلها من كل القيم والضوابط والاعتبارات الدينية والإنسانية والأخلاقية".

 

وأضاف: "ضمن استهدافها الممنهج ومحاولاتها الايقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين حولت مليشيا الحوثي الأحياء والمنازل والمساجد والمدارس والمراكز الصحية وخزانات المياه والأسواق والمزارع والمصالح العامة والخاصة والطرق،إلى حقول الغام، راح ضحيتها آلاف النساء والأطفال وكبار السن بين قتيل وجريح".

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وتابع: "يقف المجتمع الدولي صامتا أمام الجرائم غير المسبوقة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، وآخرها زراعة شبكة الغام وعبوات ناسفة في أحد المساجد والتي كانت تكفي بحسب متخصصين لنسف الحي المحيط، وقتل مئات الابرياء، في عمل انتقامي بربري جبان".

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وأردف: "إن المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي مطالبين بادانة جرائم زراعة الألغام المحظورة في الأعيان المدنية، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وزير الإعلام اليمني الحوثيين تفخيخ المساجد زرع ألغام مسجد الحي القيوم قريبة القضيبة مديرية حيس

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