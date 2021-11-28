تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية.. اليوم

تقام العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، مساء اليوم الأحد، أبرزها فعاليات صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، والتي تتمثل في احتفالية "حوار فنون" لفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية بالاشتراك مع فرقة بيب باند بالتعاون مع مؤسسة حوار للفنون 8 مساء بقبة الغوري.

وينظم بيت الشعر العربي ورشة شعراء جامعات مصر من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، يليها أمسية لشعر العامية المصرية يشارك فيها الشعراء مجدي سعيد، سعيد شحاتة، سيدة فاروق الأسيوطي، دعاء فتوح حتى التاسعة مساءً.

ويقيم بيت المعمار المصري احتفالية "ذكري ميلاد المعماري رمسيس ويصا واصف، وذكري وفاة المعماري حسن فتحي" مع المهنسد عماد فريد، والمهنس رامز عزمي، وذلك في تمام السادسة من مساء غدً.

وينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية؛ بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية، ندوة بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في إثراء الحياة الثقافية في مصر و العالم العربى ضيوف اللقاء اكل من الشعراء مختار عيسي، و زينهم البدوي، والسيد حسن، يدير الندوة الأديبة منى منصور، الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة توفيق الحكيم.

في الوقت نفسه، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقيم جمعية الصعيد للتربية والتنمية المعرض السنوي لمنتجات مركز الخدمة الجماعية بأخميم من المنسوجات اليدوية والتطريز التراثي ولوحات الفن التلقائي الحر، وكذلك منتجات ورشة الأخشاب في حجازة.

وينتهي فعاليات المعرض يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 مواعيد المعرض كل يوم من 10 ص إلى 8 مساءً في مقر جمعية الصعيد للتربية والتنمية، بمنطقة رمسيس.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى اثنان وثلاثين عامًا منذ إنشائه عام 1989، أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.

وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وهذا من أهم الأعمال التي تصب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 100 مكتبة.