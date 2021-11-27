السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على سلع غذائية فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، السبت، التحفظ علي كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة مواد غذائية بمنطقة البيطاش بدون ترخيص من الجهات المختصة وقيامه بالتلاعب فى الصلاحية عن طريق إعادة قيامه بالتعبئة من الأجولة بتاريخ لاحق عن تاريخ الأصلي للأجولة وحيازة سلع غذائية بدون الفواتير الدالة على مصدرها.

تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 18 جوال بلح زنة الواحد 55 كجم بدون بيانات ويوجد به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي بإجمالى 990 كجم، و30 جوال ملح صخرى زنة الجوال الواحد 25 كيلو باجمالى 750 كجم، و20 باكت ملح بإجمالى 120 كجم، و30 باكت أرز بإجمالى 600 كجم، و20 جوال أرز زنة الجوال الواحد 25 كيلو بإجمالي 500 كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

بدون ترخيص الإسكندرية غذائية الصلاحية شرطة التموين مواد غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

أطباء يضعون روشتة مقاومة «سلالة جنوب إفريقيا»: التطعيم أولًا

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

«الإرياني»: الحوثيون زرعوا ألغاما وعبوات ناسفة بمساجد اليمن

حريق في كنيسة بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار استفزاز لمشاعر المسلمين

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن