التحفظ على سلع غذائية فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، السبت، التحفظ علي كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة مواد غذائية بمنطقة البيطاش بدون ترخيص من الجهات المختصة وقيامه بالتلاعب فى الصلاحية عن طريق إعادة قيامه بالتعبئة من الأجولة بتاريخ لاحق عن تاريخ الأصلي للأجولة وحيازة سلع غذائية بدون الفواتير الدالة على مصدرها.

تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 18 جوال بلح زنة الواحد 55 كجم بدون بيانات ويوجد به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي بإجمالى 990 كجم، و30 جوال ملح صخرى زنة الجوال الواحد 25 كيلو باجمالى 750 كجم، و20 باكت ملح بإجمالى 120 كجم، و30 باكت أرز بإجمالى 600 كجم، و20 جوال أرز زنة الجوال الواحد 25 كيلو بإجمالي 500 كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.