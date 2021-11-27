السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة 3 كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة

الانبا مرقس
الانبا مرقس

صلى الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية).

 وخلال القداس تمم طقس سيامة ثلاثة من الشمامسة في درجة القسيسية، ويقوم بسيامة ثلاثة قسوس على ثلاثة من كنائس الإيبارشية، وهم:
الشماس عاطف كرم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء، بيجام، باسم القس أخنوخ .
الشماس إيهاب عطا كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال، بيجام، باسم القس يونان.
والشماس كيرلس ماجد على كنيسة القديس مارمرقس الرسول، المنشية، باسم القس زكريا.
شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشعب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ذكرى سيامة الانبا جورجيوس الانبا مرقس رسامه كهنة جدد ايبارشية إبارشية شبرا الخيمة

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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