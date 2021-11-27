سيامة 3 كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة

صلى الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية).

وخلال القداس تمم طقس سيامة ثلاثة من الشمامسة في درجة القسيسية، ويقوم بسيامة ثلاثة قسوس على ثلاثة من كنائس الإيبارشية، وهم:

الشماس عاطف كرم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء، بيجام، باسم القس أخنوخ .

الشماس إيهاب عطا كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال، بيجام، باسم القس يونان.

والشماس كيرلس ماجد على كنيسة القديس مارمرقس الرسول، المنشية، باسم القس زكريا.

شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشعب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.