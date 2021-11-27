السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«فيه شفاء للناس».. انطلاق مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان

مهرجان العسل
مهرجان العسل

افتتح صباح الأربعاء 24 من نوفمبر الجاري مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة في دورته الثالثة  تحت شعار «ذهب مصر السائل» بمشاركة أكثر من 100 عارض لأنواع مختلفة، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 24 من الشهر الجاري.

260855255_616007869642191_2575642751575120478_n

وافتتح المهرجان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي المهرجان بالنيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وينظمه اتحاد النحالين العرب، وشهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من قبل الجمهور وخاصة الأسر والأطفال حيث أهتم المعرض بتنظيم فعاليات ترفيهية لهم كالفرات الفنية والألعاب والمسابقات كما نظمت أيضا محاضرات علمية وورش تتناول أنواع ومشتقات العسل وتربية النحل بجانب إقامة سحب على جوائز من العارضين بشكل يومي، وتتنوع العروض كل يوم على حسب أجندة المهرجان لهذا العام.

260855255_616007869642191_2575642751575120478_n

وفي السياق، تواجد عدد من العارضين بشكل غير تقليدي في أحد الأجزاء الخاصة بأنواع العسل التي تتدخل في علاج بعض الأمراض، حيث التقت «الدستور» بأحد العارضين في هذا الشأن يدعى مكي عامر أخصائي تغذية، وقال إن كل نوع عسل بحسب رحيق زهرته يكون غني بعناصر معينة تؤثر على عضو من أعضاء الجسم فعلى سبيل المثال زهرة حبة البركة غنية بالحديد فلها تأثير مع مرضى الأنيميا وكذلك زهرة البرسيم فغني بالكالسيوم فله تأثير جيد على العظام.

260702492_951999805695585_7781025138660579337_n

وأضاف مكي: «نقوم بالتحكم على مكونات العسل من خلال جهاز متطور لتقليل نسبة السكر في العسل ليكون جيد لمرضى السكر وكذلك لمرضى السرطان نقوم بعمل خلطات تساعد على تقوية جهاز المناعة خاصة وأن المريض بعد حصوله على جلسات الكيماوي تكون المناعة ضعيفة للغاية ما يجعله في حاجة لعناصر لتقويمها مرة أخرى وهو ما نركز أن تعتمد عليه منتجاتنا».

الأورمان ذهب مصر علاء عزوز مكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

أطباء يضعون روشتة مقاومة «سلالة جنوب إفريقيا»: التطعيم أولًا

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

«الإرياني»: الحوثيون زرعوا ألغاما وعبوات ناسفة بمساجد اليمن

حريق في كنيسة بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار استفزاز لمشاعر المسلمين

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن