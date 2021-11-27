«فيه شفاء للناس».. انطلاق مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان

افتتح صباح الأربعاء 24 من نوفمبر الجاري مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة في دورته الثالثة تحت شعار «ذهب مصر السائل» بمشاركة أكثر من 100 عارض لأنواع مختلفة، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 24 من الشهر الجاري.

وافتتح المهرجان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي المهرجان بالنيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وينظمه اتحاد النحالين العرب، وشهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من قبل الجمهور وخاصة الأسر والأطفال حيث أهتم المعرض بتنظيم فعاليات ترفيهية لهم كالفرات الفنية والألعاب والمسابقات كما نظمت أيضا محاضرات علمية وورش تتناول أنواع ومشتقات العسل وتربية النحل بجانب إقامة سحب على جوائز من العارضين بشكل يومي، وتتنوع العروض كل يوم على حسب أجندة المهرجان لهذا العام.

وفي السياق، تواجد عدد من العارضين بشكل غير تقليدي في أحد الأجزاء الخاصة بأنواع العسل التي تتدخل في علاج بعض الأمراض، حيث التقت «الدستور» بأحد العارضين في هذا الشأن يدعى مكي عامر أخصائي تغذية، وقال إن كل نوع عسل بحسب رحيق زهرته يكون غني بعناصر معينة تؤثر على عضو من أعضاء الجسم فعلى سبيل المثال زهرة حبة البركة غنية بالحديد فلها تأثير مع مرضى الأنيميا وكذلك زهرة البرسيم فغني بالكالسيوم فله تأثير جيد على العظام.

وأضاف مكي: «نقوم بالتحكم على مكونات العسل من خلال جهاز متطور لتقليل نسبة السكر في العسل ليكون جيد لمرضى السكر وكذلك لمرضى السرطان نقوم بعمل خلطات تساعد على تقوية جهاز المناعة خاصة وأن المريض بعد حصوله على جلسات الكيماوي تكون المناعة ضعيفة للغاية ما يجعله في حاجة لعناصر لتقويمها مرة أخرى وهو ما نركز أن تعتمد عليه منتجاتنا».