السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

صدقي صخر عن فيلم «الحفرة»: «أتمنى أن يحصل على جائزة بمهرجان القاهرة»

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر

قال الفنان صدقي صخر إن فيلم «الحفرة» يعبر عمق النفس البشرية خاصًة بين الأشقاء داخل الأسرة المصرية، وهو ما سيحدث بينه وبين الفنان «بنهاوي» وهو خروج ما في النفس البشرية تحديدًا الجانب المظلم منها.

وتابع «صخر» في تصريحات لـ«الدستور»: «أتمنى أن يحصل الفيلم على جائزة بمهرجان القاهرة، ولكن الأساسي بالنسبة لي هي أن يشاهد الجمهور الفيلم ويحبه أو يكرهه، دي أكتر حاجة شغلاني، أن القصة توصل إلى الجمهور، ويقولي رأيه بصراحة من غير مجاملات وبصوت عالي».

فيلم «الحفرة» تدور أحداثه حول شخص في سيارة ومربوط وموضوع في شنطة السيارة وحفر أحدهم حفرة لوضعه بها ليكتشف كيفية أداء دور له خاصًة إنه ممثل في السينما، ومن خلال المواجهة بينه وبين شقيقه وتكون سبب لكشف الجانب المظلم للأخوين، عكس الطريقة الطبيعية والمعتادة في الحوار بين أفراد الأسرة المصرية، والجانب المظلم في العائلة.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. 

يُجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43 هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

صدقي صخر الفنان صدقي صخر فيلم الحفرة مهرجان القاهرة السينمائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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