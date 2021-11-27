«وكيل تموين بورسعيد»: 700 معاملة يوميًا لاستخراج بطاقات التموين الذكية

أعلن المهندس ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن المعاملات اليومية في مراكز الخدمات التموينية النموذجية المتطورة تتراوح ما بين 700 إلي 800 معاملة يوميًا.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن محافظة بورسعيد من المحافظات المتميزة والفريدة في تطبيق التحول الرقمي على مستوى الجمهورية بما حققته من خدمات ونجاحات في تطبيق التحول الرقمي الذي تم تعميمه على مستوى مديريات التموين وخاصة خلال انتشار كورونا المستجد.

وقال "ثابت"، إنه تم تفعيل المركز الأول النموذجي المميز بحي المناخ خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث قدم خدمات السجل التجاري والدمغة والموازين وحماية المستهلك والخدمات التموينية مما يسهل استخراج جميع الخدمات والتراخيص في جميع الانشطة التجارية وهو اول مركز على مستوى الجمهوريه يقدم هذه الخدمات في وقت واحد .

وأضاف أن المركز النموذجي هو من أكبر المراكز النموذجية المتطورة لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يضم 17 شباك لخدمات السجل التجاري الموحد لاستخراج سجل تجاري الخاص بالتجار والمحال التجارية وخدمة حماية المستهلك لاستقبال الشكاوى الخاصة في السلع والخدمات وخدمة الدمغ والموازين.