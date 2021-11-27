البنداري: حفل افتتاح طريق الكباش ساهم في زيادة نسبة إشغالات الفنادق

قال شريف البنداري رئيس شركة إيجوث إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن عوائد إيجابيات حفل افتتاح طريق الكباش ضخمة للغاية.

وأضاف رئيس شركة إيجوث في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهم عائد استثماري ظهر من خلال حفل افتتاح طريق الكباش الذي تم مساء الخميس الماضي هو ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق حيث للمرة الأولى ترتفع نسبة الإشغالات في الفنادق إلى 100%.

وأوضح البنداري أن حفل الافتتاح أعاد لمدينة الأقصر رونقها ومكانتها الضخمة، مشيرًا إلى أن المدينة هي قبلة السائحين خلال الموسم الشتوي، لافتًا إلى أن من ضمن المميزات التي ظهرت من خلال الحفل هو إبراز الأنشطة الأخرى في مدينة الأقصر والتي يستطيع السائح القيام بها.

ونجحت مصر في لفت أنظار العالم إليها، بحفل "مبهر" لافتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر جنوبي البلاد، الخميس، نال إشادات من جهات عدة خارج البلاد.

ففي أجواء احتفالية مهيبة مزجت بين المؤثرات التكنولوجية الحديثة وعبق التاريخ القديم، أعادت مصر افتتاح الطريق الأثري الذي يعود لنحو 3400 عام، وكان شاهدًا على مواكب كبرى عبرت فيه ويحرسه من الجانبين أكثر من ألف تمثال.

وتضمن الحفل عرضًا فنيًا يحاكي بعضًا من جوانب احتفال المصريين القدماء بعيد الأوبت، وشارك فيه مئات من طلاب الجامعات المصرية بأزياء فرعونية، وشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء أجانب وعرب.

وجاء الاحتفال بعد أشهر قليلة من تنظيم مصر موكبا مهيبا عبر شوارع القاهرة، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.

وأشادت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة في القاهرة على "فيسبوك"، باحتفالية افتتاح طريق الكباش.

وقالت السفارة في منشور عقب الحفل: "أحيي منظمي احتفالية الأقصر، هذا الحدث الرائع في أحد أهم المواقع الحضارية العريقة في العالم، تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر للحفاظ على مواقع التراث العالمي وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية، واستثمار أكثر من 100 مليون دولار أميركي، وتوفير وظائف حيوية لقطاع السياحة في البلاد".