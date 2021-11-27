محافظة السويس تواصل أعمال تطوير مدينة 24 أكتوبر والمميز (صور)

تواصل محافظة السويس متابعة أعمال تطوير مدينة 24 أكتوبر ومدينة المميز تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمتابعة الخدمات والمرافق وأعمال التطوير التي تتم بأحياء السويس.

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

وتابع خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة أعمال رفع كفاءة وتطوير مدينة 24 أكتوبر والمميز والمنطقة المحيطة بمستشفى التأمين الصّحي الشامل الجديد بنطاق حي فيصل.

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

تشمل أعمال التطوير رفع الإشغالات والتعديات ودهان العمارات بلون موحد وتطوير بين العمارات وعمل ساحات انتظار للسيارات ومسطحات خضراء ومنتزهات لخدمة سكان هذه المدن.

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

رافق السكرتير العام في الجولة كلا من فاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل والمهندسة شيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني وأشرف سليمان، مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع وأمل إبراهيم سكرتير حي فيصل والمهندسة لـ رضا عبود نائب رئيس جهاز التجميل والنظافة بالمحافظة وإدارات المتابعة والإشغالات والمرافق والتنظيم بحي فيصل والشركات المنفذة.

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تحويل منطقة 24 أكتوبر لمنطقة تليق بالمجمع الطبي الجديد، لافتًا إلى أن الأعمال لن تتوقف على رصف الطريق، بل سيتم تجميل جميع العمارات بالمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

أوضح «صقر» لـ«الدستور»، أنه سيتم تعويض أصحاب المحلات والأكشاك، متابعًا: «احنا مش هنضر الناس».

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز

متابعة تطوير 24 اكتوبر والمميز