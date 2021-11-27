افتتاح أعمال الملتقى العربي الثاني للصكوك السيادية بجامعة الإسكندرية

افتتح د. محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السبت، أعمال الملتقى العربي الثاني بعنوان "دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030 وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة، والذي تنظمه جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية و الجمعيّة المصرية التّمويل الإسلامي.

جاء ذلك بحضور الدكتور الصيفي عميد كلية التجارة، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمشاركين من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وخلال كلمته أكد نائب رئيس الجامعة أهمية تناول موضوع الصكوك السياسية حيث تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية لتميزها من منظور كلا من المصدر لها و المستثمر فيها، حيث أن الصكوك هي أوراق مالية حكومية قابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ٣٠ عامًا وتمثل حصصا شائعة في منفعة الأصول وهي تمثل قناة جيدة للمؤسسات والمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض اموالهم واستردادها بسهولة عند الحاجة إليها ويكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وعبرأبو النجا عن تقديره لكلية التجارة ودورها الكبير في مناقشة القضايا الهامة التي تمس تحرك الدولة المصرية نحو المستقبل علي مختلف الاصعدة.

أشار الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة إن الصكوك هي أداة تحل محل الديون حيث أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى توافر الأموال وليس الاقتراض، مضيفًا أن التمويل الإسلامي لم يخظي بالتطبيق الجيد خلال الفترة السابقة مما يدعو إلي التركيز عليه مستقبلاً. كما عرض عميد الكلية أهم المؤشرات الاقتصادية والدين الداخلي والخارجي وكيفية الأستفادة من الصكوك في سد عجز الدين.

أوضح إنه من خلال استخدام صكوك المغارسة والمساقاة والمزارعة فإنه يمكن تحقيق تنمية زراعية في مصر حتي ٢٠٥٢ وتوفير ٦مليون فدان دون تكلفة الدولة أي اعباء اضافية وذلك من خلال هذة النوعية من الصكوك لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.

يتناول الملتقى ٣ جلسات الاولي بعنوان الصكوك السيادية أداة مساهمة في تحقيق التنمية،الثانية بعنوان تجارب دولية للصكوك السيادية ، الثالثة بعنوان الجوانب المحاسبية و الضريبية للصكوك السيادية يحاضر فيها نخبة من أساتذة الإقتصاد والمحاسبة ومديرو الشركات والهيئات المالية بمصر.