إيفاد 8 موفدين من «الأوقاف» لرومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالى رمضان

اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، إيفاد 8 موفدين من وزارة الأوقاف إلى دول رومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ.

وجاءت بيانات الموفدين كالتالي:

م-الاسم- الوظيفة- المديرية- الدولة الموفد إليها- المهمة

1. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي - إمام- البحيرة- بوليفيا- إمامًا وقارئًا.

2. عبد العليم طه عبد العظيم علي- إمام-بني سويف- بوليفيا- إمامًا وقارئًا.

3. محمد أحمد شحاته حبيب- إمام- البحيرة- رومانيا- إمامًا.

4. حسن شحاتة عثمان جمعة- إمام- الدقهلية- البرازيل- قارئًا.

5. كمال محمد علي عبد الرحيم- قارئ- سوهاج- البرازيل- قارئًا.

6. صبري محمد عبد الكريم محمد الزغلي- قارئ- الشرقية- البرازيل- قارئًا.

7. أحمد محمد محمد محمد الفرحاتي- قارئ- القليوبية- البرازيل- قارئًا.

8. محمد صلاح عبد القادر تاج الدين- قارئ- البحيرة- البرازيل- قارئًا.

وعلى كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لتسلم قرار إيفاده.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة بني سويف ، "المجموعة السادسة"، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضحت الأوقاف أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل، على النحو التالي:

يوم الأربعاء الموافق: 29 / 12/ 2021م

1. مصطفى محمد فراج محمد بني سويف.

2. محمد ربيع يحيى محمد بني سويف.

3. عمرو محمد سيد عبد المجيد بني سويف.

4. كامل محمد كامل أحمد محمد بني سويف.

5. حسن مصطفى علي حسن بني سويف.

6. عبد الله محمد محمد قناوي بني سويف.

7. عبد الرحمن محمد جمعة محمد بني سويف.

8. محمود سيد عيد عبد النبي بني سويف.

9. محمد سعيد فايز أحمد بني سويف.

10. محمد سيد قرني محمد بني سويف.

11. محمد نادي محمد عبد العال بني سويف.

12. محمد أحمد إبراهيم موسى بني سويف.

13. هشام جمال فاروق بني سويف.

14. محمود محمد زكي مبروك بني سويف.

15. نادي فوزي علي محمد بني سويف.

16. مصطفى رفاعي مزيون أحمد بني سويف.

17. محمد سعيد أحمد عبد العزيز بني سويف.

18. فرج علي فرج عبد الجواد بني سويف.

19. محمود أحمد الجمل محمد بني سويف.

20. محمد محمود محمد عبد المخلف بني سويف.

21. محمود أبو سريع محمود عليوة بني سويف.

22. محمد بكري حواس أحمد بني سويف.

23. عادل حسني خليل حسين بني سويف.

24. ربيع فتحي محمد عبد العزيز بني سويف.

25. فالح إبراهيم عبد السيد عبد ربه بني سويف.

26. سيد مهدي ذكي علي بني سويف.

27. محمد جمعة شعبان جبر بني سويف.

28. عبد الغني محمد عبد الغني محمد بني سويف.

29. محمود ربيع امبابي بيومي بني سويف.

30. رضوان طه محمد محمد بني سويف.

31. ضياء محمد السيد سالم بني سويف.

32. عاشور رجب حسونة عبادة بني سويف.

33. عبد الرحمن حسن عبد العليم عبد المنعم بني سويف.

34. هاني أحمد ربيع غنيمي بني سويف.

35. كمال الدين محمد إبراهيم يوسف بني سويف.

36. محمود رجب عبد المعطي بني سويف.

37. يوسف عمر صادق عبود بني سويف.

38. محمد جمال محمد عبد التواب بني سويف.

39. طارق أحمد حمدي بني سويف.

40. مصطفى عبد النبي علي محمد بني سويف.

41. حمزة محمد جمعة محمد بني سويف.

42. كمال سيد كمال حامد بني سويف.

43. مؤمن هشام أحمد مندي بني سويف.

44. محمود زكريا عبد الوهاب عبد القادر بني سويف.

45. حسين أحمد محمد إبراهيم بني سويف.

46. محمد أحمد محمد كامل بني سويف.

47. عشري عبد الدايم محمود سيد بني سويف.

48. عمر حسن أحمد بني سويف.

49. مصطفى بدوي عبد الوهاب عبد اللطيف بني سويف.

50. خالد ربيع عيد محمد بني سويف.

51. عبد الرحمن سيد مصطفى محمد بني سويف.

52. مصطفى عبد المحسن عبد الله مرسي بني سويف.

53. محمد رجب محمد محمد بني سويف.

54. محمد عيد محمد عبد العظيم بني سويف.

55. طه محمد فهمي عبد العظيم بني سويف.

56. كامل عبد الفهيم أحمد أبو النور بني سويف.

57. رجب سيد عبد الله عبد الباقي بني سويف.

58. محمد محمد عبد الجواد محمد بني سويف.

59. محمود عبد السلام أحمد عبد السلام بني سويف.

60. محمد سيد أمين محمد بني سويف.

61. مصطفى جمعة عرفات محمد بني سويف.

62. مصطفى سيد عبد التواب أحمد بني سويف.

63. عمرو محمد أحمد نصر بني سويف.