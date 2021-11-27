السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أب يضرب طفلته حتى الموت بالإسماعيلية

الامن
الامن

شهدت منطقة ترعة 5 التابعة لقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية، تجرد أب من مشاعره بعدما أقدم على قتل نجلته، وحاول الفرار تاركًا جثة نجلته دون محاولة نقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل طفلة داخل منزلها بمنطقة ترعة ٥ التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبوصوير وهروب والدها. 

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أبوصوير على رأسهم رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونيه لمكان الواقعة وتمكنوا من ضبط المتهم.

وكشفت مصادر أن المتهم  "محمد.ل.ه" ٤٢ سنة، عاطل، أقدم على قتل نجلته وتدعى "رحاب"، وقال خلال اعترافاته إنه كان يعاقبها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب المبرح وحاول الفرار.

تم التحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

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