«ثقافة الأسمرات» تستضيف الملتقى الـ11 لثقافة وفنون المرأة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الملتقى الـ11 لثقافة وفنون المرأة ضمن مشروع "أهل مصر" للمرأة، والذى يستضيف فتيات من "حلايب وشلاتين، الوادى الجديد، مطروح، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأسمرات"، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى ويستمر حتى الأول من ديسمبر القادم، بقصر ثقافة الأسمرات.

وتفقدت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورش الملتقى، ورحبت بفتيات المحافظات، ووجهت الشكر لكل من ساهم فى نجاح المتلقى، كما استمرت ورشة الطباعة حيث بدأ المتدربين فى استخدام الصبغات على المفارش والتيشرتات بتداخلات فى الألوان لعمل التأثيرات المختلفة بمشاركة إيمان أحمد، بجانب ورشة الديكوباج مع المدربة دعاء طلعت، وتم فيها عمل الصوانى التى تتميز بالرسومات الشعبية والمودرن والبراويز التى تحمل الطابع المودرن.

واستكملت المدربة سماح فاروق ورشة الخيامية بعمل خداديات فرعونية، مودرن، وطباعة المفارش، بالإضافة إلى ورشة الريزين تم خلالها دمج الأألوان الشفافة والمعتمة وتداخل الألوان مع بعضها بمشاركة أمل أحمد، كما استكملت ورشة الحلى التراث مصر القديمة" مع ليلى مهران وذلك بالتعاون مع مؤسسة يارو.

وعقدت ورش المسرح التى تضمنت محاضرة عن كيفية التعامل مع الشخصية الممثلة، وكيفية التحضير لها، وعمل تدريبات على الحركة، وتدريبات بسيطة للارتجال، وبروفة على المشهد الأول للمسرحية.

وأقيمت ندوة بعنوان "كيفية التأهيل لسوق العمل" أوضحت خلالها دكتورة إيفا وليم، أن التأهيل لسوق العمل يبدأ من اختيار المجال أو الدراسة ومراعاة الشغف للعمل، الذي نقوم به تزامنا مع ملاحظة احتياجات سوق العمل والبحث عن فرص للتميز ، كما قامت بتعريف أحدث الطرق لإعداد السيرة الذاتية، وإجراء مقابلات شخصية ناجحة من حيث الملابس ولغة الجسد وطريقة الإجابة عن الأسئلة المختلفة بشكل احترافي.

واختتمت الفاعليات بجولة حرة على ضفاف النيل مع جميع الفتيات.