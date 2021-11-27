محافظ المنيا يستقبل وفدًا طلابيًا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدًا طلابيًا من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ضمن برنامج زيارة طلاب قسم العمارة لمحافظات إقليم شمال الصعيد (المنيا- بني سويف- الفيوم)، بهدف عرض مقترحات الطلاب حول المخططات الاستراتيجية للمحافظة وكذلك المخططات الاستراتيجية للإقليم والمخططات القومية.

القاضي يستقبل وفد طلابي من فنون جميلة بجامعة الأسكندرية

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، دكتور هشام الجباس عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، دكتور محمد هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، المهندس محمود حسن نقيب المهندسين بمحافظة المنيا، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، ممثلي إدارات التخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية بالمحافظة والإسكان والاستثمار وعدد من الأساتذة بكليتي الفنون الجميلة بمحافظتي المنيا والإسكندرية.

القاضي يستقبل وفد طلابي من فنون جميلة بجامعة الأسكندرية

وتناول محافظ المنيا في كلمته عرضًا تعريفيًا شاملًا لمحافظة المنيا وأهم المقومات الاقتصادية في المحافظة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين وكذلك قطاع السياحة وأهم الملامح العامة به وأبرز المناطق الأثرية والسياحية في المحافظة وكذلك شبكة الطرق بالمحافظة.

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وأكد "القاضي" أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتبارًا من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا إنجازًا كبيرًا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كل القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

القاضي يستقبل وفد طلابي من فنون جميلة بجامعة الأسكندرية

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكدًا أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

القاضي يستقبل وفد طلابي من فنون جميلة بجامعة الأسكندرية

واستعرض محافظ المنيا عددًا من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة منها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث يستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعًا، كما تناول مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة والاستهداف الجغرافي لمحافظة المنيا، كما استعرض المحافظ عددًا من الإنجازات في عدة قطاعات منها تنفيذ محور سمالوط على النيل، كأحد أهم الإنجازات لقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، والانتهاء من إنشاء مستشفيات ديرمواس وملوي وسمالوط ضمن مشروعات القطاع الصحي، وكذلك مشروعات الإسكان والتعليم ومحطات المياه والصرف الصحي والزراعة وتطوير المناطق العشوائية والغاز الطبيعي والسياحة، وقطاع التعليم العالي، حيث أشاد المحافظ بالتعاون الوثيق والفعال مع جامعة المنيا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية ومستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي ووحدة زرع النخاع بمعهد الأورام وبنك الدم المركزي وكذلك مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المنيا الجامعية.

القاضي يستقبل وفد طلابي من فنون جميلة بجامعة الأسكندرية

من جانبه، أكد دكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية أن اللقاء يهدف إلى تعريف الطلاب لما يحدث من تنمية شاملة في ربوع مصر وخاصة التنمية العمرانية والإدراك الكامل لأهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض الواقع وعرض أفكار الشباب والتعرف على ما قام به طلاب البكالوريوس في إطار دراستهم للمخططات الاستراتيجية للمحافظة، والإقليم وعلى المستوى القومي للدولة من أجل المشاركة في التنمية والتطوير وصولا إلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

القاضي يستقبل وفد طلابي من فنون جميلة بجامعة الأسكندرية

وقدم الطلاب من خلال 5 مجموعات، عروضا توضيحية حول تصوراتهم للوضع الراهن بمحافظة المنيا ، ضمن محافظات إقليم شمال الصعيد وكذلك نقاط القوة والضعف في مقومات المحافظة، وتم الاستماع لكل الأفكار والمقترحات الخاصة بالطلاب، حيث أكد المحافظ على أهمية تبادل المعلومات وتحديث الأفكار بين الطلاب والمحافظة من أجل استكمال دورهم التعليمي لمشروعاتهم على مستوى التصميم الحضري وكذلك مشروعات التخرج التي لا بد أن ترتبط بالمدينة واحتياجات سكانها.