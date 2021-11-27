«الأهرامات» تستضيف وفود بطولة كأس القارات للكاراتيه

استضافت منطقة أهرامات الجيزة منذ قليل، عدد من الوفود والأعضاء المشاركة في بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولي للكاراتيه التقليدي والتي تستضيفها المملكة.

العربية في مصر في الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ نوفمبر الجاري، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها.

واستقبل الوفود أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبوالهول والبانوراما، وأبدى الوفد خلال جولتهم عن إعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمة بناءها ونحت تمثال أبوالهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.



وتوافد آلاف الزائرين لزيارة طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش بعد فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التي شهدتها مساء أول أمس مدينة الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن هذا الطريق.

وقد أشاد الزائرون بالفعالية والتي شاهدوها مساء أمس بكل شغف واهتمام، كما أعربوا عن انبهارهم بطريق المواكب الكبرى بعد الانتهاء من مشروع الكشف عنه حيث أصبح متحفاً مفتوحاً ومعرضاً للصور النادرة من القرن 19، مشيرين إلى أن هذه الصور ساهمت في تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وخاصة تاريخ طريق الكباش وما تم به من اكتشافات أثرية وأعمال تطوير خلال القرن الماضي، بالإضافة إلى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور للملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق.

ويمكن للزائرين الاستمتاع والتجول في طريق الكباش من خلال تذاكر زيارتهم لمعبد الأقصر أو معابد الكرنك، حيث يستطيعوا بتذاكر دخول معبد الأقصر زيارة جزء من هذا الطريق، ويمكنهم استكمال زيارة الجزء الآخر من الطريق بتذاكر دخول معابد الكرنك، والتي يوجد شباك تذاكر لهما أمام مكتبة مصر العامة، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التي شهدتها مدينة الأقصر شهدت تغطية إعلامية موسعة حضرها أكثر من ٢٠٠ من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية والذين قاموا بنقل فعالياتها لكل شعوب العالم.

وتهدف هذه الفعالية للترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمود بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".

