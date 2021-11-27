خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الروسي في ضحايا حريق منجم سيبيريا

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا الحريق الذي اندلع في منجم في سيبيريا، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب الملك سلمان - وفقًا لوكالة أنباء السعودية - عن أحر التعازي وصادي المواساة للرئيس بوتين، ولأسر الضحايا والشعب الروسي، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية مماثلة للرئيس فلاديمير بوتين، في ضحايا الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ في سيبيريا الخميس الماضي، تحطم طائرة مروحية من طراز (أم آي-8) في شمال منطقة "كراسنويارسك" ونجاة طاقمها.

وقالت الوزارة: "إن طائرة مروحية من طراز (أم آي-8) تحطمت بشكل كامل، ونجا طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووقع الحادث بالقرب من قرية "سفيتلوجورسك" ، وتم الإبلاغ عنه في الساعة 09:15 بتوقيت العاصمة الروسية (موسكو).