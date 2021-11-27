مؤسسة البيت المحمدي تستأنف المجالس العلمية بشرح كتاب الأنوار القدسية

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، اليوم، استئناف المجالس العلمية مع الدكتور عرفة النادي وشرح كتاب «الأنوار القدسية في الفوائد الخرشية لحل ألفاظ العقيدة السنوسية»، مساء اليوم، للإمام محمد بن عبد الله الخراشي المالكي شيخ الجامع الأزهر، ويشارك عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر في المجالس العلمية التي تنظمها مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف بالمقطم، حيث تبث الفعاليات «آون لآين».

وتقوم مؤسسة البيت المحمدي بتنظم مجالسها العلمية بشكل دوري كل أسبوع، حيث يأتي طلاب العلم من كل حدباً وصوب للمشاركة في هذه المحاضرات والمجالس العلمية التي تقام بحضور عدد كبير من علماء وشيوخ الأزهر الشريف الذين يقومون بالتدريس داخل المؤسسة طوال العام، حيث تهدف المجالس العلمية لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ونشر التصوف الإسلامي بشكل وأسلوب علمي واضح.

من جانبه، قال الدكتور سيد شلبي عضو المؤسسة، إن مؤسسة البيت المحمدي برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.



وتابع: «تعمل مؤسسة البيت المحمدي ورواق التصوف التابع لها على استئناف الحلقات العلمية بين الحين والآخر في زمن كورونا على أيدى أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة».



وأضاف: «تقوم الدراسة داخل البيت المحمدي على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة».

وأوضح: «تتمثل مراحل الدراسة بالرواق في أربعة مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين، تليها المرحلة العالية التأصيل ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية والحصول الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، تتبعها المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص ومدتها سنتان يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية والإجازة العالية من إحدى الكليات الشرعية، ومعادلة مواد التصوف وعلوم الآلة لمن هو في غير تخصصه».