بسبب التوك توك.. «محلية النواب» تستدعى وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هذا الأسبوع، ثلاثة اجتماعات برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وقال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها، غدًا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبة بشأن توقف مشروع الإسكان القومي للشباب بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية منذ عام 2008، وما ترتب على ذلك من عدم تسلم المستقين لوحداتهم السكنية رغم قيامهم بسداد مقدم الحجز لهذه الوحدات البالغ 5000 جنيه، وقيام البنك الأهلي بمحافظة الإسماعيلية بتحصيل باقي الأقسام وإجراء التعاقدات معهم.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات، لـ"الدستور"، أن الاجتماع الثاني للجنة سيعقد عقب انتهاء الجلسة العامة في يوم الإثنين المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر بشأن قيام هندسة كهرباء طلخا بتركيب كابل كهرباء بقوة 11000 فولت بالطريق الزراعي من قرية بساط إلى قرية ميت زنقر مركز طلخا في محافظة الدقهلية بجوار “7” خطوط غاز رئيسية قوة الخط الواحد “70 بار"، بالإضافة لترعة ري وصرف، الأمر الذي قد يتسبب في إحداث دمار شامل للمنطقة في حالة حدوث انفجار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتابع شمس الدين: “كما ستناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعها الثالث والأخير لهذا الأسبوع قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية قاعدة وشاسية ومحرك للمركبات ذات الثلاث عجلات التوك توك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة سيارات الميني فان للحفاظ على سلامة المواطنين، كاشفًا عن أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة ونائب وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وممثلين عن الإدارة المختصة بوزارة الداخلية”.