تنظيم فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «كنيسة شمال إفريقيا تراثها ومصيرها»

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الرابع «كنيسة شمال إفريقيا تراثها ومصيرها» بتنظيم مشترك بين المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية واللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبرعاية مركز المسبار للدراسات والبحوث، في الفترة من الخامس والعشرين، حتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، بمسرح سان جورج بمصر الجديدة.

تضمن اليوم الثاني عدة جلسات مختلفة بترأس من أساتذة من الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين من تونس، والجزائر، والمغرب، ودبي.

تخللت الجلسات مناقشة الباحثين للأوراق البحثية المختلفة، حيث احتوت الجلسة الثانية على مناقشة السادة الباحثين وهم: الأخت تريزا، الدكتورة سلفانا جورج، الدكتورة إيمان عشم، الدكتورة منى فريد، الدكتورة دعاء محمد بهي الدين، الدكتورة آمنة بامون، والأستاذ الدكتور رابح عيساوي.

وتضمنت الجلسة الثالثة مناقشة السادة الباحثين، وهم الدكتور وابل محمد، الأستاذ الدكتور الشرقي دهمالي، يوستينا القمص تواضروس، والقس عيد صلاح. بالإضافة إلى الجلسة الرابعة، التي احتوت على مناقشة السادة الباحثين: الأب الدكتور يعقوب شحاتة الفرنسيسكاني، الأستاذ الدكتور شهام علوي، الدكتور أحمد بن حدحوم، والراهب أندرو وهيب الفرنسيسكاني.

وتضمنت الجلسة الاخيرة مناقشة السادة الباحثين: رنا حمادة، فوزية فؤاد، بيشوي حنا، إسحق الباجوشي، خلف شحاتة، وكيرلس شاول. وكانت مواضيع الأوراق البحثية مختلفة ومتعددة. وتلا جميع الجلسات، فترة مناقشة مع الحضور، وتسليم شهادات تقدير للباحثين.

وفيما يخص الكنيسة الكاثوليكية ايضا وتحت رعاية نيافة الانبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبحضور القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، ووكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أقيم صباح أمس الجمعة، لقاء للصلاة وتنشيط الدعوات، وذلك ضمن فعاليات تساعية الدعوات تحت شعار "لا تخف.. قم"، وذلك بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، بمشاركة أبناء كنيسة العائلة المقدسة بسفاجا.

بدأ اللقاء وبالصلاة والترانيم، ثم لقاء مع الأخت أوليفيا، من راهبات قلب يسوع المصريات بالغردقة، حول طرق اكتشاف دعوة الله، كما تضمن اليوم أيضًا مشاركات من الشباب والحضور، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.