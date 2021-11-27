مصرع عروسين بسبب تسرب غاز بالقليوبية

لقى عريس وعروسة، مصرعهما ليلة زفافهما، بقرية أبو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما، بعد حفل زفافهما، حيث اكتشفت الأسرة ذلك أثناء قيامهما بالاطمئنان عليهما فى الصباحية، وجرى نقلهما لمستشفى الشاملة، إلا أنه تبين وفاتهما فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتى عريس وعروسة لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

وعلى الفور انتقلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص "إبراهيم س ع"، 22 سنة، عامل، وزوجته "رقية ع م"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطى دائرة المركز، متوفيين على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

وبسؤال أهلية المتوفيين والد المتوفى، ووالدة المتوفاة، مقيمين ذات الناحية، أقرا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيين فى يوم الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافهم وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلا أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وتحرر المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.