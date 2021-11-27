«التعليم» تبث درسا جديدا عن «الهالوجينات»

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درس جديد عن «الهالوجينات» وهي مجموعة عناصر داخل الجدول الدوري.

وقالت الوزارة في بيانها: «ستتعرّفون طلاب الصف الثاني الإعدادي على خصائصها الفيزيائية مع تعريف لكل عنصر داخل المجموعة بالترتيب، من خلال الفيديو التالي، من درس المجموعات الرئيسية في الجدول الدوري، مادة «العلوم»، وتدربوا معنا على حفظهم من خلال كتابتهم بالترتيب مرة أخرى في التعليقات».

https://fb.watch/9xUxxpKq0r/

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، المناهج التي سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان فيها بداية من يوم 5 ديسمبر، وجاءت كالتالي:

اللغة العربية، يكون المقرر حتى يوم 15 نوفمبر المحور الأول حتى نهايته

أما الرياضيات فيأتي الامتحان من المنهج حتى نهاية الدرس الثاني بالوحدة الرابعة

بينما مادة العلوم فيأتي الامتحان من المقرر حتى نهاية الوحدة الأولى

ومن بين المواد التي يؤدي طلاب الرابع الابتدائي فيها الامتحان الدراسات الاجتماعية ويكون المقرر حتى يوم 15 نوفمبر حتى الدرس الثاني بالوحدة الثانية الطقس والمناخ.

بينما مادة اللغة الانجليزية فيأتي الامتحانات من الـ 3 وحدات الأولي

أما مادة المهارات المهنية فيأتي الامتحان من المحو الأول كاملًا

وتشمل الامتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى الدرس الثالث من المحور الثاني.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد علق على استفسارات أولياء الأمور، إذا كانت اسئلة رابعة ابتدائي اختيار من متعدد أم مقالية؟