مستشار ألمانيا المحتمل يعلن اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة تدهور الوضع الوبائي

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار الألماني، أولاف شولتس، اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة جائحة كورونا المتفاقمة بشكل كبير.



وقال شولتس في فرانكفورت اليوم السبت، خلال مؤتمر لشباب الحزب، إنه سيُجرى القيام بكل ما يجب القيام به، متحدثا "تحديات مأساوية جديدة".



وأكد شولتس أنه ليس هناك شيء لا يتم وضعه في الحسبان، مضيفا أن الهدف الطموح الآن هو أن يحصل جميع المعنيين على جرعات تعزيزية، مشيرا إلى أنه قد أعلن من قبل أنه سيُجرى تشكيل فريق لإدارة الأزمة.



وقال شولتس على هامش المؤتمر أن هناك حاليا تعاون وثيق بين الحكومة المستقبلية والراهنة.



ورجح وزير محلي في ولاية هيسن الألمانية، اليوم السبت، وصول المتغير الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" إلى ألمانيا.



وكتب وزير الشؤون الاجتماعية، المختص أيضا بالشؤون الصحية في الولاية، كاي كلوزه، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أنه تم العثور على العديد من الطفرات النمطية لأوميكرون لدى مسافر عائد من جنوب إفريقيا، وأضاف: "لذلك هناك درجة عالية من الشك" في إصابة المسافر بالمتغير، مضيفا أنه تم عزل العائد في المنزل، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد التسلسل الكامل لانتقال العدوى.

ويذكر أن سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 303 حالات وفاة جديدة و67125 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم السبت، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و717295 إصابة، فيما بلغ حصيلة الوفيات 100779 حالة وفاة.

وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.