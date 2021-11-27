السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية لدى صغار الفلاحين بأسوان

القوافل البيطرية
القوافل البيطرية

انطلقت فعاليات برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجيه والإرشادية لدى صغار الفلاحين داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" والتى تستمر فى الفترة من 27 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر القادم، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويتم تنفيذها بواسطة معامل وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانيه ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية.

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ومن جانبه أوضح الدكتور عصام إسماعيل، مدير معهد بحوث الصحه الحيوانيه بأسوان، بأن برنامج القوافل العلاجية شهد إجراء الفحص التناسلي والفحص بالموجات فوق الصوتية، بجانب إجراء عمليات جراحية، وكذا القيام بتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية، بجانب تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة و النقص الغذائي، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج الطفيليات الداخليه والخارجية.

وأشار إلى أن فعاليات الحملة تشمل أيضاً تشخيص وعلاج لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، وفحص العينات المسحوبة من الحيوانات وإعداد تقارير فحص معملي متضمنا إرشادات ومقترحات علاجية، هذا بجانب إعداد خرائط وبائية بناء على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل، وعمل ندوات إرشادية وتوعوية لصغار المربين عن تدوير المخلفات و عمل السيلاج والتعرف على أمراض الدواجن وعلاجها، بالإضافة إلي تنظيم دورة تدريبية للأطباء البيطريين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

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وأضاف الدكتور عصام إسماعيل أن الحملة تستهدف على مدار أيامها مناطق الملقطة بأبو الريش بأسوان، والحكمة بنصر النوبة ووادى عبادى بإدفو، والمعمارية بالبصيلية، والفؤادية بكوم أمبو وعرب العليقات بدراو ليتم بذلك تغطية كافة مراكز المحافظة بتوفير هذه الخدمات العلاجية البيطرية. 

أسوان وزارة الزراعة الحيوانات قوافل مبادرة الرئيس محافظ أسوان الإنتاج الحيواني صغار المربين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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