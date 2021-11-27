تونس: تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و71 ألفًا و636 شخصًا.

وذكرت الوزارة - في أحدث إحصاء نشرته اليوم السبت - أن العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها بلغ 10 ملايين و376 ألفًا و40 جرعة بينها 20 ألفًا و152 جرعة للسفر.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفًا و88 شخصًا حتى الآن.

وتسلمت تونس، الجمعة، 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها فرنسا لها، وذلك في إطار منظومة "كوفاكس".

وتمكنت تونس من تطعيم قرابة نصف سكان البلاد، بينما تستعد السلطات لفرض الجواز الصحي اعتبارًا من 22 ديسمبر.

ونجحت تونس في الحد من تفشي الفيروس إلى أدنى مستوياته بعد موجة عاتية تسببت في وفيات وإصابات قياسية في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.