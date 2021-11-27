حبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمان بمحافظة قنا تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدرى "الحشيش والأفيون" وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫240٫000 مليون جنيه تقريباً، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.