السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمان بمحافظة قنا تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدرى "الحشيش والأفيون" وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫240٫000 مليون جنيه تقريباً،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

محافظة ضباط مخدرات ترويج تنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين بنظام التعليم الجديد؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

«البترول» تطلق خطة للاستخراج المبكر للذهب من منطقة «إيقات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية