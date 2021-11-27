4 ديسمبر.. قافلة طبية مجانية من الأزهر لواحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة طبية مجانية من الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف على أهالي واحة سيوة فى الفترة من ٤ وحتى ٩ ديسمبر ٢٠٢١.

وتضم القافلة أطباء متخصصين من أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر فى تخصصات (التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نسا وتوليد، الرمد)، حيث سيتم توقيع الكشف على المرضى وأجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، في أكتوبر 2021، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحلازين على مدار يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية “الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة، أنف وأذن " حيث تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٢٢ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة الي إجراء جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ونجحت القافلة الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الازهر و مؤسسة صناع الخير للتنمية في يومها الاول امس الخميس وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم توقيع الكشف على 925 مواطن من ابناء النجيلة والمناطق المحيطة بها غرب مطروح.