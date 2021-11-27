السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الريف الجديد» تستعين بـ«التعاون للبترول» لإنشاء محطات وقود بـ1.5 مليون فدان

رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية

وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعاون الطرفين فى إنشاء وتشغيل محطات وقود بأراضى الريف المصرى الجديد، لخدمة وتموين السيارات بالأراضى التى تقع تحت ولاية شركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى إطار جهود الشركة لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

يأتى ذلك فى إطار توجه شركة تنمية الريف المصرى الجديد لإقامة مجتمعات تنموية متكاملة وخدمات صناعية ومناطق لوجيستية لخدمة أنشطة الاستصلاح والاستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى والإستزراع السمكى، وغيرها من الأعمال التنموية القائمة على النشاط الزراعى والأنشطة الداعمة له، والتى تستلزم تشغيل معدات وآلات وموالدت تحتاج إلى كميات يومية من أنواع مختلفة من الوقود والطاقة، لتسعى الشركة بذلك فى التيسير على المنتفعين بأراضى ‏المشروع القومى لاستصلاح ‏واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وكانت قد أعلنت شركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، انتهائها من كافة أعمال البناء والتشطيبات الخاصة بنقطة الشرطة الأولى فى أراضى المشروع القومى الـ١.٥ مليون فدان، والمقامة داخل نطاق المنطقة الخدمية بأراضى "الريف المصرى الجديد" فى منطقة المغرة جنوب العلمين.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد - فى بيان صادر عن الشركة اليوم - أن تكثيف العمل والانتهاء من إقامة النقطة الشرطية فى المغرة، يأتى فى إطار خطة الشركة لتنمية المنطقة بالكامل، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين، استعدادا لبدء تجهيز وافتتاح نقطة الشرطة فى أقرب وقت ممكن، وسرعة تواجد القوى الشرطية بها من أجل تقديم كافة مهامها الأمنية لخدمة منتفعى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان فى المغرة.

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-الريف المصرى الجديد التعاون للبترول يوقعان بروتوكول إنشاء وتشغيل محطات وقود لخدمة مشروع المليون ونصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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