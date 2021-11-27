بزيادة 600 ألف طن.. 5.2 مليون طن صادرات مصر الزراعية في 2021

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021، حيث بلغت حوالي 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وقال القصير إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 882 ألف 300 طن، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 607 ألف و247 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 256 ألف و255طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و 201 طن.

واحتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 الف و312 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 79 ألف و593 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 36 ألف و441 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 ألف و210 أطنان، بينما جاءت الفراولة بالمركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 20 ألف و942 طنا، والثوم الحادي عشر بإجمالي 18 ألفا و784 طنا، والجوافة بالمركز الثاني عشر بإجمالي 14 ألف و133 طنا، بينما جاء البطيخ بالمركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 ألاف و462 طنا، والفلفل أخيرا بإجمالي 7504 أطنان.