الصين تطلق القمر الصناعى «تشونغشينغ-1 دى»

أطلقت الصين بنجاح إلى الفضاء قمرًا صناعيًا جديدصا اليوم السبت، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "تشونغشينغ-1 دي" أطلق على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي، حيث دخل المدار المخطط له بنجاح.

وقالت إن هذا الإطلاق يمثل المهمة الـ399 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

وفي وقت سابق أطلقت الصين، الخميس، قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غرب الصين.



وأُطلق القمر "شييان-11" على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1أيه"، ودخل المدار المخطط له.



وتُعد عملية الإطلاق هي المهمة الـ13 للصواريخ الحاملة من هذا الطراز.



وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه سيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.



ويعد "كوايتشو-1أيه" ("كوايتشو" يعني "السفينة السريعة" باللغة الصينية)، صاروخًا حاملًا صغيرًا منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب مع فترة إعداد قصيرة. وهو مصمم لإطلاق أقمار صناعية منخفضة المدار وتزن أقل من 300 كيلوجرام.



وأطلقت الصين، الثلاثاء الماضي، قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد الأرض، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "قاوفن -3 02" أطلق على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارتش-4 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 755 كيلومترًا، وسيرتبط شبكيًا مع القمر الصناعي "قاوفن-3" في المدار لتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية الرادارية "البرية - البحرية"، وسيعمل على تحسين قدرات السفن البحرية على الرصد، فضلًا عن رصد حالات الطوارئ في البحر والبيئة الطبيعية «البرية - البحرية».